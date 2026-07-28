Spannender Bezirksliga-Transfer und Kreisliga-Zugänge

– Foto: David Buck

Die TSG Ehingen begrüßt Artin Hulaj im Kader für die Bezirksliga Donau/Iller. Der 18-Jährige spielte bis zur U17 für den TSV Erbach und wechselte anschließend zur TSG, für die er bereits in der U19 aktiv war. Am wohlsten fühlt sich Hulaj auf dem linken Flügel, kann jedoch flexibel auf mehreren Positionen eingesetzt werden. In der kommenden Saison möchte er die Mannschaft bestmöglich unterstützen. Mit seiner Entwicklung soll er den nächsten Schritt im Aktivenbereich gehen.

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TSV Höfingen

Der TSV Höfingen übernimmt Jorn Nagel aus der eigenen Jugend fest in den Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr. Der 18-jährige Abwehrspieler zeichnet sich durch sein körperbetontes Spiel und konsequente Zweikampfführung aus. Nagel scheut keine Grätsche und soll der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Der Verein freut sich auf seine weitere Entwicklung und viele erfolgreiche Momente im Trikot des TSV Höfingen.

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TSV Wolfschlugen

Der TSV Wolfschlugen übernimmt Fabian Löffelhardt aus der eigenen A-Jugend fest in den Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils. Der 18-Jährige kann auf der Außenbahn offensiv und defensiv eingesetzt werden und bringt Tempo sowie großen Kampfgeist mit. Sein Debüt bei den Aktiven hat Löffelhardt bereits absolviert. Nach einer schweren Verletzung beim Sennerpokal wird er der Mannschaft zunächst fehlen. Der Verein wünscht ihm eine schnelle und vollständige Genesung und freut sich auf seine Rückkehr ins Trikot der Hexabanner.

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