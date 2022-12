Spannender Ausflug ins Neuland: SpVgg Markt Schwabener Au qualifiziert sich für BFV-Bezirksfinale Ungewöhnliche Einteilung

Markt Schwaben – Weshalb sich seine Kreisliga-Kickerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au, beheimatet im Spielkreis München, nun genau in Rott am Inn (Spielkreis Inn/Salzach) für die Hallen-Bezirksmeisterschaft des BFV qualifizieren sollten, konnte er sich nur so erklären: „Sie haben die verschiedenen Kreise wahrscheinlich zusammengewürfelt, weil es wohl zu wenige Anmeldungen gegeben hat.“

In der Tat war die Veranstaltung in der Rotter Sporthalle nicht als klassisches Kreisfinale deklariert, sondern ermittelte an zwei Tagen und in zwei Vorrundenturnieren je zwei Teilnehmer für das Bezirksfinale Oberbayern, das am Samstag, 29. Januar (9 Uhr) in Oberding (Kreis Erding) stattfindet – mit der SpVgg Markt Schwabener Au.

„Also wenn ich schon irgendwo 45 Minuten hinfahre, dann will ich auch gewinnen“, hatte Matthias Reiter seinem Team zu Beginn eines „spannenden“ Ausflugs bedeutet. „Es war schon sehr interessant, mal gegen Gegner zu spielen, die man sonst nicht sieht. Von der Leistungsdichte her, war das komplett gemischt. Aber außer Wacker waren wirklich alle eher unter dem Spaß-Gesichtspunkt da.“

So strahlte letztlich auch das Kräftemessen mit dem Landesligisten FFC Wacker München II an diesem Abend den sportlich größten Glanz aus. Bekanntlich täuscht die nominelle Kreisliga-Verpackung der Schwabenerinnen gewaltig über ihr fußballerisches Potenzial hinweg. Nicht von ungefähr führt die Reiter-Elf die Freiluft-Runde als Aufsteiger ungeschlagen und mit nur einem Remis als Tabellenführer an und verortet sich mittelfristig eher in Sphären von eben Wacker Münchens Regionalliga-Reserve. „Daher hat uns dieses Spiel schon sehr gereizt“, freute sich Matthias Reiter über recht ausgeglichene zwölf Nettominuten Futsal (inzwischen Hallen-Standard bei Verbandsmeisterschaften).

Zwar erspielte sich der Landesligist mehr Torchancen, doch hatte die SpVgg mehr Ballbesitz und in Anna Formanski eine klassische Unterschiedspielerin in Reihen, die das 1:0 (3.) erzielte. „Gerade in der Halle ist Anna einfach brutal“, staunte Reiter ob der „überragenden technischen Fähigkeiten“ der 20-jährigen Formanski, die vier Einsätze für den FC Bayern München in der 2. Bundesliga (2019/20) vorweisen kann. Nachdem Wacker die Partie mit zwei Toren nach Schwabener Stellungsfehlern gedreht hatte (6./10.), glückte Lea Schmitt in der Schlussminute der Ausgleich zum 2:2-Endstand im Spitzenspiel dieser Vorrundengruppe.