Spannender Auftakt in die neue Saison

Die Affiche versprach Spannung, den beide Teams spielten noch letzte Saison in der 3.ten Liga und mussten den Gang in die 4te Liga gehen. Der FC Meilen, ein Mannschaft mit vielen neuen, aber sehr erfahrenen Spielern hatte in den Testspielen mehrheitlich überzeugt und ging als Favorit ins Spiel.

Auf einem guten Rasenplatz in der Schürwies fand heute das Spiel gegen den FC Meilen statt.

Entsprechend ging es los. Der FC Egg stand kompakt, verschiebte sich richtig, nahm die Zweikämpfe an, die Laufbereitschaft stimmte. Entsprechend kam der FC Meilen in den ersten Minuten wenig zum Zug.

Der FC Egg, Durchschnittsalter für dieses Spiel von 20.8 Jahren ging mit dem Wissen und Unbekümmertheit ins Spiel, gegen diesen Gegner zuhause in den letzen Jahren nie verloren zu haben.

Der FC Egg ganz anders. Das Passspiel funktionierte und man kam über Kombinationen zum gegnerischen Tor.

So auch in der 10.Spielminute, als Huber über aussen angespielt wurde und mit seinem Rush a la Usain Bolt den Gegner stehen liess. Auf seine flache Hereingabe kam Casciato angebraust und markierte unhaltbar das 1:0. Zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient.

Nach etwa 30 Minuten änderte Meilen etwas in der taktischen Spielweise und der FC Egg kam ins Trudeln. Auf einmal sah es teilweise so aus, als hätte der FC Meilen ein Spieler mehr auf dem Feld. Sie drückten auf den Ausgleich, aber immer wieder war es ein Bein, ein Kopf oder ein ganzer Spieler des FC Egg der klären konnte.

Gasser, der Dankesweise für dieses Spiel ins Tor zurückgekommen war, bewahrte sein Team mit einigen Einsätzen vor dem Ausgleich.

Der erste Wechsel in der 35.Spielminute (N.Widemann kam für Ashcroft).

Doch der FC Egg blieb standhaft und kämpfte weiter. Ein paar Weitschüsse von Widemann, welche vom Torhüter teilweise mit Mühe abgelenkt wurden, oder Flankenbälle welche das Ziel verfehlten rundeten die erste Halbzeit ab.

Halbzeitstand 1:0 für den FC Egg

In der Halbzeitpause kam es beim FC Egg zu zwei Wechsel. Costa und Schwerzmann, beide mit Gelb (keine Ahnung wieso) belastet wurden durch Braun und Melemannil ersetzt.

Der FC Meilen erwischte den besseren Start und drückte den FC Egg nach hinten. Hohe Bälle flogen in den Strafraum, Antritte mit und ohne Ball begannen die Defensive des FC Egg zu strapazieren. Jedoch wurde weiterhin gekämpft.

Statt dem Ausgleich fiel das 2:0 für den FC Egg. Bei einem Entlastungsangriff wurde ein Eggemer gefoult und um den seitlichen Freistoss kümmerte sich Wenger. In der 56. Spielminute spedierte er den Ball von der Seite. Dieser wurde immer länger und kam gefährlich zum hinteren Pfosten. Dort stand Walser der den Ball ins Tor begleitete.

Die Emotionen schienen bei beiden Teams stellenweise hochzufahren. Leider hatte dies auch Einfluss auf den Unparteiischen (der eine gute erste Halbzeit geleitet hatte). Da strittige Entscheidungen die auf beiden Seiten gefällt wurden und teilweise halt nicht immer gleich empfunden wurden. Eine solche führte in der 60.Spielminute zu einem Elfmeter für den FC Meilen. Dieser wurde aber neben das Tor gesetzt.

In der 65.Spielminute konnte Zoller (ehemaliger Promotionleauqe und letztjähriger 2.Ligaspieler von Gossau) zum 2:1 per Freistoss verkürzen. Der FC Egg schwankt nun. In der 71.Spielminute glich der FC Meilen aus 2:2

Der FC Egg besann sich auf seine Stärken und probierte dem favorisierten Gegner Paroli zu bieten. Bei einem Konter verletzte sich Casciato unglücklich und wurde durch Monaco ersetzt. Weitere Wechsel folgten. Gutern (Debut für den FC Egg) kam für Baichette. Schnerring für eine erschöpften Huber, Schwerzmann für N.Widemann, Costa für Sommerhalder.

Als Braun in der 90.Spielminute den Ball schnappte und im Tempo auf die gegnerische Verteidiung auflief, gelang ihm eine wunderschöner Pass in die Tiefe zu Monaco. Dieser liess sich nicht zweimal bitten und schob zum vermeintlichen Siegestreffer 3:2 ein.

Die Schürwies explodierte und man wusste. Mindestens 5 Minuten Nachspielzeit wurden seitens Schiedsrichter auferlegt.

Man versuchte alles um das Resultat nach Hause zu schaukeln. Jedoch gelang dem FC Meilen praktisch mit dem letzten Angriff der Ausgleich zum 3:3

Das Spiel endete und man war sich einig, dass man, zumindestens für die Zuschauer, ein torreiches Spiel geliefert hatte.

Fazit:

Den Punkt nehmen wir mit. Bedenkt man, wie vermutlich bei vielen anderen Vereinen auch, die nicht optimale kurze Vorbereitung im Sommer sowie einige Absenzen, muss man der sehr jungen Mannschaft für Ihren Kampfgeist, Ihren Willen und Ihrer Standhaftigkeit ein Kompliment machen.

Nun gilt es, diese drei Eigenschaften zusammen mit der spielerischen Qualität am nächsten Sonntag durchzusetzen. Es geht Auswärts zum FC Uster 3 auf den Kunstrasen der Sportanlage Buchholz. Spielbeginn wird 11.00 Uhr sein.

Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei. Das Spiel beginnt in Uster 11.00 Uhr