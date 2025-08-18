Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spannender Auftakt in die neue Saison
Torfestival in Schnaitsee: TSV 1860 Rosenheim II deklassiert TSV Schnaitsee mit 7:1
Der Start in die neue Saison hielt, was er versprach: Viele Tore, spannende Begegnungen und erste Überraschungen. TSV 1860 Rosenheim II setzte mit einem fulminanten 7:1-Sieg gegen TSV Schnaitsee ein deutliches Ausrufezeichen. Auch TV Obing und TSV Babensham überzeugten mit klaren Siegen. Spannung bot das Duell zwischen SV Amerang und SV Reichertsheim II, das mit einem leistungsgerechten 2:2 endete.