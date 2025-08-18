 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

Spannender Auftakt in die neue Saison

Torfestival in Schnaitsee: TSV 1860 Rosenheim II deklassiert TSV Schnaitsee mit 7:1

Der Start in die neue Saison hielt, was er versprach: Viele Tore, spannende Begegnungen und erste Überraschungen. TSV 1860 Rosenheim II setzte mit einem fulminanten 7:1-Sieg gegen TSV Schnaitsee ein deutliches Ausrufezeichen. Auch TV Obing und TSV Babensham überzeugten mit klaren Siegen. Spannung bot das Duell zwischen SV Amerang und SV Reichertsheim II, das mit einem leistungsgerechten 2:2 endete.

Gestern, 17:30 Uhr
NK Croat. Rosenheim
NK Croat. RosenheimCro. Rosenhe
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg II
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
DJK-SV Griesstätt
DJK-SV GriesstättGriesstätt
TSV Eiselfing
TSV EiselfingEiselfing
1
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SC 66 Rechtmehring
SC 66 RechtmehringSC 66 Rechtm
SpVgg Pittenhart
SpVgg PittenhartPittenhart
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Babensham
TSV BabenshamBabensham
Türk Spor Rosenheim
Türk Spor RosenheimTS Rosenheim
3
1
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
SV Amerang
SV AmerangSV Amerang
SV Reichertsheim
SV ReichertsheimReichertshei II
2
2
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
TSV Schnaitsee
TSV SchnaitseeTSV Schnaits
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh. II
1
7
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 16:30 Uhr
TV Obing
TV ObingTV Obing
TSV Breitbrunn-Gstadt
TSV Breitbrunn-GstadtBreitbrunn-G
5
1
Abpfiff

Vorschau auf den 2. Spieltag:

  • SpVgg Pittenhart (10.) empfängt den starken Tabellenfünften DJK-SV Griesstätt – gelingt den Pittenhartern der erste Punktgewinn?
  • TSV Breitbrunn-Gstadt (13.) trifft auf NK Croat. Rosenheim (9.) – beide Teams wollen den ersten Sieg einfahren.
  • TSV 1860 Rosenheim II (1.) trifft im Topspiel auf SV Amerang (7.) – bleibt Rosenheim weiter torhungrig?
  • TSV 1880 Wasserburg II (4.) spielt gegen den Tabellenletzten TSV Schnaitsee (14.) – kann Schnaitsee sich rehabilitieren?
  • Türk Spor Rosenheim (12.) empfängt den Tabellen-6. SC 66 Rechtmehring – ein Spiel unter dem Motto „Wiedergutmachung vs. Aufwärtstrend“.
  • TSV Eiselfing (11.) hofft gegen den Tabellenzweiten TV Obing (2.) auf die ersten Punkte.
  • SV Reichertsheim II (8.) trifft auf den drittplatzierten TSV Babensham – Spannung garantiert!
