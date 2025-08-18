Spannender Auftakt in die neue Saison

Der Start in die neue Saison hielt, was er versprach: Viele Tore, spannende Begegnungen und erste Überraschungen. TSV 1860 Rosenheim II setzte mit einem fulminanten 7:1-Sieg gegen TSV Schnaitsee ein deutliches Ausrufezeichen. Auch TV Obing und TSV Babensham überzeugten mit klaren Siegen. Spannung bot das Duell zwischen SV Amerang und SV Reichertsheim II, das mit einem leistungsgerechten 2:2 endete.