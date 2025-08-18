 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

Spannender Auftakt in die neue Ligasaison

TuS Traunreut - VfL Waldkraiburg 7:0 – Ein wahres Torfestival der Traunreuter gegen chancenlose Waldkraiburger.

Der Saisonstart bot packende Spiele mit deutlichen Siegen und spannenden Unentschieden. TuS Traunreut setzte mit einem 7:0 ein starkes Ausrufezeichen und führt verdient die Tabelle an. SV Kay überzeugt mit einem souveränen 4:0-Sieg, während FC Kirchweidach und TSV Heiligkreuz knappe, aber wichtige Dreier einfahren. Die Unentschieden in den Partien SV Unterneukirchen - DJK SV Pleiskirchen (3:3) und TSV Palling - DJK Otting (1:1) zeigen, dass die Liga auch in diesem Jahr umkämpft ist.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Heiligkreuz
TSV HeiligkreuzHeiligkreuz
TV Kraiburg
TV KraiburgTV Kraiburg
1
0
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 18:00 Uhr
TSV Polling
TSV PollingTSV Polling
SV Kay
SV KaySV Kay
0
4
Abpfiff

Do., 14.08.2025, 19:00 Uhr
SV Haiming
SV HaimingSV Haim.
SV Gendorf Burgkirchen
SV Gendorf BurgkirchenBurgkirchen
0
0
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
FC Kirchweidach
FC KirchweidachKirchw Halsb
TSV Neumarkt St. Veit
TSV Neumarkt St. VeitNeumarkt St.
3
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Unterneukirchen
SV UnterneukirchenUnterneukirc
DJK SV Pleiskirchen
DJK SV PleiskirchenPleiskirchen
3
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Palling
TSV PallingTSV Palling
DJK Otting
DJK OttingDJK Otting
1
1
Abpfiff

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
TuS Traunreut
TuS TraunreutTuS Traunreu
VfL Waldkraiburg
VfL WaldkraiburgWaldkraiburg
7
0
Abpfiff

Ausblick auf den 2. Spieltag:

  • SV Kay (2.) empfängt TuS Traunreut (1.) – Topspiel der beiden souveränen Auftaktsieger.
  • TSV Neumarkt St. Veit (11.) will gegen SV Haiming (10.) die ersten Punkte einfahren.
  • TV Kraiburg (12.) trifft auf TSV Palling (8.), beide wollen den ersten Sieg.
  • SV Gendorf Burgkirchen (9.) gegen TSV Polling (13.) – wichtige Punkte im Tabellenkeller.
  • DJK Otting (7.) spielt gegen SV Unterneukirchen (6.) – wer bleibt ungeschlagen?
  • VfL Waldkraiburg (14.) muss sich gegen TSV Heiligkreuz (4.) beweisen.
  • DJK SV Pleiskirchen (5.) trifft auf FC Kirchweidach (3.) – ein Duell der Offensivreihen.
