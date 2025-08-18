Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Spannender Auftakt in die neue Ligasaison
TuS Traunreut - VfL Waldkraiburg 7:0 – Ein wahres Torfestival der Traunreuter gegen chancenlose Waldkraiburger.
Der Saisonstart bot packende Spiele mit deutlichen Siegen und spannenden Unentschieden. TuS Traunreut setzte mit einem 7:0 ein starkes Ausrufezeichen und führt verdient die Tabelle an. SV Kay überzeugt mit einem souveränen 4:0-Sieg, während FC Kirchweidach und TSV Heiligkreuz knappe, aber wichtige Dreier einfahren. Die Unentschieden in den Partien SV Unterneukirchen - DJK SV Pleiskirchen (3:3) und TSV Palling - DJK Otting (1:1) zeigen, dass die Liga auch in diesem Jahr umkämpft ist.