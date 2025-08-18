Spannender Auftakt in die neue Ligasaison

Der Saisonstart bot packende Spiele mit deutlichen Siegen und spannenden Unentschieden. TuS Traunreut setzte mit einem 7:0 ein starkes Ausrufezeichen und führt verdient die Tabelle an. SV Kay überzeugt mit einem souveränen 4:0-Sieg, während FC Kirchweidach und TSV Heiligkreuz knappe, aber wichtige Dreier einfahren. Die Unentschieden in den Partien SV Unterneukirchen - DJK SV Pleiskirchen (3:3) und TSV Palling - DJK Otting (1:1) zeigen, dass die Liga auch in diesem Jahr umkämpft ist.