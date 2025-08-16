Spannender Auftakt in die neue Ligasaison

Der 1. Spieltag der neuen Saison bot den Fans spannende Partien, packende Tore und überraschende Ergebnisse. Besonders beeindruckend war der souveräne 4:0-Sieg von TSV Teisendorf gegen TSV Bad Endorf, der die Mannschaft direkt an die Tabellenspitze brachte. Ebenso positiv starteten SV Schloßberg, SV Söchtenau und SV Seeon, die sich jeweils drei Punkte sicherten. Die torreichste Begegnung fand in Seeon statt, wo die Heimelf in einem packenden Schlagabtausch gegen TSV Waging am See triumphierte.