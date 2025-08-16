Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Spannender Auftakt in die neue Ligasaison
Tor-Spektakel in Seeon: SV Seeon ringt TSV Waging am See mit 3:2 nieder! +++TSV Teisendorf setzt ein Ausrufezeichen!
Der 1. Spieltag der neuen Saison bot den Fans spannende Partien, packende Tore und überraschende Ergebnisse. Besonders beeindruckend war der souveräne 4:0-Sieg von TSV Teisendorf gegen TSV Bad Endorf, der die Mannschaft direkt an die Tabellenspitze brachte. Ebenso positiv starteten SV Schloßberg, SV Söchtenau und SV Seeon, die sich jeweils drei Punkte sicherten. Die torreichste Begegnung fand in Seeon statt, wo die Heimelf in einem packenden Schlagabtausch gegen TSV Waging am See triumphierte.