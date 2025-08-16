 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

Spannender Auftakt in die neue Ligasaison

Tor-Spektakel in Seeon: SV Seeon ringt TSV Waging am See mit 3:2 nieder! +++TSV Teisendorf setzt ein Ausrufezeichen!

Der 1. Spieltag der neuen Saison bot den Fans spannende Partien, packende Tore und überraschende Ergebnisse. Besonders beeindruckend war der souveräne 4:0-Sieg von TSV Teisendorf gegen TSV Bad Endorf, der die Mannschaft direkt an die Tabellenspitze brachte. Ebenso positiv starteten SV Schloßberg, SV Söchtenau und SV Seeon, die sich jeweils drei Punkte sicherten. Die torreichste Begegnung fand in Seeon statt, wo die Heimelf in einem packenden Schlagabtausch gegen TSV Waging am See triumphierte.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Teisendorf
TSV TeisendorfTeisendorf
TSV Bad Endorf
TSV Bad EndorfBad Endorf
4
0
Abpfiff

Do., 14.08.2025, 20:00 Uhr
SC Anger
SC AngerSC Anger
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
1
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV Schloßberg
SV SchloßbergSV Schloßber
DJK Weildorf
DJK WeildorfDJK Weildorf
2
0
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
SV Oberteisendorf
SV OberteisendorfOberteisendo
SV Söchtenau
SV SöchtenauSV Söchtenau
2
3
Abpfiff

Di., 16.09.2025, 19:00 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
SV Linde Tacherting
SV Linde TachertingTacherting
19:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Ruhpolding
SV RuhpoldingSV Ruhpold.
TSV Fridolfing
TSV FridolfingFridolfing
0
0
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
SV Seeon
SV SeeonSV Seeon
TSV Waging am See
TSV Waging am SeeTSV Waging
3
2
Abpfiff

Ausblick auf den 2. Spieltag:

Am 2. Spieltag erwarten uns spannende Duelle, die den Tabellenstand erneut kräftig durcheinanderwirbeln könnten:

  • TSV Waging am See (11.) trifft auf TuS Engelsberg (10.) – beide Teams wollen ihre ersten Punkte einfahren.
  • SV Söchtenau (3.) empfängt den starken SC Anger (6.) – ein echtes Topspiel.
  • TSV Bad Endorf (14.) will sich gegen SV Ruhpolding (7.) rehabilitieren.
  • Im Duell TSV Fridolfing (8.) gegen SV Schloßberg (2.) geht es für den Gastgeber um den ersten Sieg.
  • SV Linde Tacherting (9.) steigt gegen SV Oberteisendorf (12.) ins Geschehen ein.
  • TuS Prien am Chiemsee (5.) kämpft gegen Tabellenführer TSV Teisendorf (1.) um wichtige Punkte.
  • DJK Weildorf (13.) möchte gegen SV Seeon (4.) die ersten Zähler holen.
