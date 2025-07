Spannender Auftakt beim GZ-Pokal: 13 Teams in vier Vorrundengruppen

Mit zwei Auftaktspielen in Gruppe A hat am gestrigen Dienstagabend der diesjährige GZ-Pokal begonnen. Insgesamt 13 Mannschaften kämpfen in vier Vorrundengruppen um den Einzug ins Halbfinale, ehe am 30. Juli das große Finale in Geislingen ausgetragen wird.

Den Start in das traditionsreiche Turnier machten am gestrigen Dienstag der Gastgeber SV Croatia 2012 Geislingen und der TV Altenstadt. In einer umkämpften Partie setzte sich Croatia mit 2:1 durch. Im zweiten Spiel des Abends feierte der TSV Gruibingen einen 3:0-Erfolg gegen den TSV Obere Fils und übernahm damit die Tabellenführung in Gruppe A – punktgleich mit Geislingen, aber mit dem besseren Torverhältnis.

Nach dem ersten Spieltag hat sich damit ein spannender Zweikampf um den Gruppensieg in Gruppe A angedeutet. Altenstadt und Obere Fils stehen hingegen bereits unter Zugzwang.

Erste Spiele in den weiteren Gruppen folgen ab Mittwoch

Am heutigen Mittwoch greift die Gruppe B ins Turniergeschehen ein. Den Anfang macht die Begegnung zwischen dem SC Geislingen und dem TV Eybach, ehe am Freitag das Duell zwischen Eybach und dem FTSV Kuchen folgt. Auch in den Gruppen C und D fällt in den kommenden Tagen der Startschuss: Dort treffen am morgigen Donnerstag unter anderem SGM Nellingen/Aufhausen auf den TSV Gussenstadt und TG Böhmenkirch auf den FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach.

Gruppenphase mit vier Staffeln – nur die Sieger kommen weiter

Die 13 Teams sind auf vier Gruppen verteilt. Jede Vorrundengruppe wird in einem einfachen Ligamodus ausgespielt. Nur der jeweilige Gruppensieger erreicht das Halbfinale am 28. Juli. Die Halbfinals finden am Montag statt, das Endspiel ist für den 30. Juli terminiert.

Regionale Brisanz und kompakter Turnierplan

Das Turnier besticht durch enge Spiele, kurze Wege und viel regionale Verbundenheit. Dank der kompakten Spielzeit von jeweils 60 Minuten sind Überraschungen jederzeit möglich. Der Zeitplan mit mehreren Partien pro Tag und dem schnellen Übergang in die K.o.-Phase garantiert ein hohes Maß an Spannung.

Der gelungene Auftakt in der Gruppe A hat bereits angedeutet, dass auch in diesem Jahr ein intensives und ausgeglichenes Turnier zu erwarten ist – mit vielen altbekannten Gesichtern und neuen spannenden Konstellationen.