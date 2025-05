Spannender als notwendig

Neustadt (Orla) musste in der Glücksbrunn Arena an der Seitenlinie auf sein Trainerstaff verzichten, so dass der Trainer der zweiten Mannschaft zu ungewohnter Rolle in einem Verbandsligaspiel aufstieg. Interimstrainer Max Zimmer warnte seine „begrenzte Zeitelf“ den Gegner zu unterschätzen und von Beginn an konzentriert das eigene Spiel zu suchen und das Spieltempo hoch zu halten.

Die Blau-Weißen setzten von Beginn an die Schweinaer Defensive, die zu den anfälligsten der Liga gehört, unter Druck. Mit der ersten Gelegenheit prüft Elia Walther Torhüter Tischer, der im kurzen Eck den Ball gedankenschnell zum Eckball befördert (1.). Die anschließende Möglichkeit zwingt erneut Torhüter Tischer nach Kopfball von Elia Walther zu einer Großtat, der den Ball gerade noch aus dem Eck kratzen kann (2.). Ein munterer Auftakt, der mit der ersten Möglichkeit der Hausherren fast den Neustädter Matchplan über den Haufen geworfen hätte. Der schnelle Pfaff dringt in den Neustädter Strafraum ein, spielt den mitgelaufenen Meinhardt freistehend an, der aber zu langsam agiert und der Neustädter Abwehr mit vereinten Kräften gestattet, die sehr gute Gelegenheit der Hausherren zu bereinigen (3.). Blau-Weiß ‘90 versucht weiter die Abwehr der Schweinaer unter Druck zu setzen. Elia Walther erahnt das Zuspiel, spritzt dazwischen und kann den besser postierten Robin Engler in Szene setzen, der dann keine Mühe hat den Neustädter Führungstreffer zu erzielen (0:1, 7.). Schweina versucht mit langen Pässen sein Heil in der Flucht. Erneut kann Pfaff ins Zentrum flanken, wo wiederum Meinhardt völlig freistehend den Ball aus kurzer Distanz über den Querbalken bugsiert (9.). Die nächste Gelegenheit dann wieder auf Seiten den Orlastädter. Robin Engler schickt Elia Walther der allein auf Tischer zuläuft, sein Heber über den Torhüter aber auf dem Querbalken landet (11.). Neustädter Chancen nun im Minutentakt, erst verzieht Peter Wittwer knapp am langen Pfosten (12.), dann zwingt Elia Walther mit seinem Freistoß aus zentraler Position den Schweinaer Keeper zu einer Glanztat, die anschließende Ecke setzt Andreas Schwee knapp über den Querbalken (13.). Der quirlige Pfaff war diesmal der Abnehmer der Flanke im Zentrum, verfehlt aber auch diesmal sein Ziel nur knapp (23.). Neustadt dann mit seiner nächsten Riesenchance. Der zweifache Schussversuch von von Bernhard Grimm und von Steven Simon bleiben in der vielbeinigen Schweinaer Abwehr hängen und werden rechtzeitig abgeblockt (32.). Josia Walther zwingt mit einem gut geschossenem Freistoß aus 20 Metern erneut zu einer Großtat (35.). Im Gegenzug sind die Hausherren schnell vor dem Neustädter Gehäuse und Kapitän Schellenberg kann mit seinem Heber Torhüter Maximilian Paul überwinden, Ausgleich (1:1, 36.). Kurz schütteln sich die Gäste und setzen wieder ihre Angriffsbemühungen fort. Immer wieder zerrt Josia Walther an den Ketten, wird von Unkart als letzter Mann von den Beinen geholt. 2 wichtige Entscheidungen werden von Schiedsrichter Marko Wartmann getroffen. Zuerst Strafstoß für Neustadtund dann der GelbRote Karton für den Sünder (41.). Den fälligen Strafstoß von Elia Walther pariert Torhüter Tischer bravourös.