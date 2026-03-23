Spannender 21. Spieltag in der Kreisliga JWH

Im unteren Tabellendrittel konnte WSC Frisia II durch den Sieg auf 22 Punkte erhöhen und sich etwas Luft verschaffen. TuS Büppel (17 Punkte) und GVO Oldenburg II (15 Punkte) bleiben hingegen unter Druck. Schlusslicht SG Lehnden/Jaderberg verharrt nach der deutlichen Niederlage bei fünf Punkten.

Im Mittelfeld rückt der TuS Eversten nach dem deutlichen Sieg auf 30 Punkte heran und verkürzt den Abstand zu den oberen Plätzen. Dahinter folgen FC Ohmstede (28 Punkte), SV Gotano (26 Punkte) und FSV Jever (25 Punkte).

An der Tabellenspitze bleibt es spannend. Der FC FW Zetel führt mit 39 Punkten weiterhin knapp vor dem VfL Edewecht (38 Punkte). Die SG SW Oldenburg folgt mit 35 Punkten auf Rang drei. Dahinter liegen SG Fri/Pe (34 Punkte) und der SC Wangerland (33 Punkte) in Schlagdistanz.

Der 21. Spieltag der Kreisliga Jade-Weser-Hunte brachte klare Resultate, individuelle Glanzleistungen und wichtige Weichenstellungen sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf. Während die Spitzenteams ihre Aufgaben erfüllten, sorgten vor allem im Mittelfeld einige Mannschaften für Bewegung. ----- Tabelle: Spitzengruppe rückt enger zusammen



Der VfL Edewecht gewann sein Heimspiel gegen den SV Gotano mit 3:1 und bleibt damit dicht an Tabellenführer FC Zetel dran. T. Eiskamp brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung. Der VfL Edewecht gewann sein Heimspiel gegen den SV Gotano mit 3:1 und bleibt damit dicht an Tabellenführer FC Zetel dran. T. Eiskamp brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch F. Hallwaß in der 59. Minute entwickelte sich eine offene Partie, doch Eiskamp stellte nur neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer die Führung wieder her (68.). In der Nachspielzeit sorgte J. Stolle für die endgültige Entscheidung (90.+3). Edewecht bestätigt damit seine starke Form im Aufstiegsrennen.



Mit einem eindrucksvollen 5:0-Auswärtssieg beim TuS Büppel verschafft sich WSC Frisia II im Tabellenkeller etwas Luft. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Bereits in der 1. Minute traf N. Veith zur frühen Führung. T. Hartmann erhöhte nach 18 Minuten auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Frisia die klar bessere Mannschaft. J. Rockstroh baute die Führung in der 65. Minute aus, ehe J. Young in der 76. Minute auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte erneut Rockstroh kurz vor Spielende (89.). Für Büppel bedeutet die deutliche Niederlage einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf.







Die SG SW Oldenburg setzte sich auswärts bei GVO Oldenburg II mit 2:0 durch und bleibt weiterhin auf Rang drei. M. Waldeck brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung und sorgte damit für einen optimalen Start. Die SG SW Oldenburg setzte sich auswärts bei GVO Oldenburg II mit 2:0 durch und bleibt weiterhin auf Rang drei. M. Waldeck brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung und sorgte damit für einen optimalen Start. Auch im weiteren Verlauf kontrollierte Oldenburg das Spielgeschehen. In der 52. Minute war es erneut Waldeck, der mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte. GVO bleibt nach der Niederlage weiter im Tabellenkeller.



Für das deutlichste Ergebnis des Spieltags sorgte der TuS Eversten mit einem 8:0-Erfolg gegen die SG Lehnden/Jaderberg. Bereits früh stellte Eversten die Weichen auf Sieg: J. Heidemann traf in der 11. Minute, L. Uphoff legte nur drei Minuten später nach. Für das deutlichste Ergebnis des Spieltags sorgte der TuS Eversten mit einem 8:0-Erfolg gegen die SG Lehnden/Jaderberg. Bereits früh stellte Eversten die Weichen auf Sieg: J. Heidemann traf in der 11. Minute, L. Uphoff legte nur drei Minuten später nach. Nach dem Seitenwechsel brach der Gegner vollständig ein. L. Eilers erhöhte in der 59. Minute, ehe J. Heidemann in der 75. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. M. Trau traf doppelt (79., 81.), bevor L. Hottinger (82.) und erneut Heidemann (84.) den Endstand herstellten. Heidemann glänzte dabei als dreifacher Torschütze. Eversten unterstreicht mit diesem Sieg seine Ambitionen im oberen Mittelfeld.





Der SC Wangerland konnte sich im Heimspiel gegen den FSV Jever mit 2:1 durchsetzen, musste dabei jedoch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. L. Patelt brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung.