Spannende Zugänge von der Landesliga bis zur Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SSV Steinach-Reichenbach (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir können den nächsten Transfer als fix vermelden. Julian Leitlein kommt vom SV Plüderhausen aus der Kreisliga A. Der 26. jährige konnte letzte Saison 11 Tore erzielen und wird unsere Offensive verstärken. Wir wünschen dir viel Spaß und eine erfolgreiche Zeit beim SSV!

Ein weiterer Transfer, den wir heute bekannt geben können. Kaan Kilic kommt von der SG Union Wasseralfingen und wird in der kommenden Saison unser Torspielerteam verstärken! Herzlich Willkommen beim SSV Kaan!

Saisonabschluss bedeutet auch immer, dass es Abschiede gibt. Auch uns verlassen in diesem Sommer Spieler, denen wir sehr dankbar für Ihren Einsatz sind. Uns verlassen Selim Kurkunc (Karriereende, bleibt dem Verein in anderer Form erhalten), Janis Widmaier (TSV Nellmersbach, Bezirksliga), Raphael Schreiner (TSV Schwaikheim, Bezirksliga), Tim Draeger (SV Breuningsweiler, Bezirksliga), Sercan Koc (SG Schorndorf, Landesliga) und Kai Kröning (TSV Leutenbach, Kreisliga B). Wir wünschen allen viel Erfolg bei Ihren neuen Stationen.

Croatia Bietigheim (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marin Dujmic kehrt nach einer kurzen Fußballpause zurück zu Croatia Bietigheim. Mit ihm bekommen wir einen zentralen Mittelfeldspieler, der über ein gutes Passspiel verfügt und weiß, wo das gegnerische Tor steht. Marin, herzlich willkommen zurück und viel Erfolg bei uns!

Nach einem kurzen Gastspiel beim FV Ingersheim verstärkt Matteo Mihaljevic erneut die Reihen von Croatia Bietigheim. Der körperlich starke Verteidiger bringt mit seiner Größe und Robustheit wichtige Stabilität in die Defensive und gilt als echter Führungsspieler auf und neben dem Platz. Mit seiner Rückkehr gewinnt die Mannschaft nicht nur an Qualität, sondern auch an Charakter – Eigenschaften, die Matteo schon in der Vergangenheit zu einem wichtigen Bestandteil des Teams gemacht haben.

SV Gebersheim (Kreisliga A2 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

5. Neuzugang beim SVG! Willkommen in der Schwarz-Gelben Familie, Bernhard „Börni“ Kreis! Der 31-jährige Allrounder kommt von der TSVgg Stuttgart-Münster zum SV Gebersheim.

Ob Sturm, Außenbahn oder Abwehr – Bernie ist vielseitig einsetzbar und bringt reichlich Erfahrung mit auf den Platz.

Position: ST / RM / LM / LV / RV

Lieblingsverein: VfB Stuttgart

Vorbilder: Cristiano Ronaldo, Mario Gomez, Andrea Pirlo

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

