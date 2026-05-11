Spannende Zugänge in der Landesliga und in der Kreisliga

– Foto: Jacqueline Maier

SC Uhingen

Der SC Uhingen verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A3 Neckar/Fils mit Selcuk Memis. Der erfahrene Spieler kommt vom Göppinger SV II und bringt jene Ruhe mit, die einer Mannschaft im Zentrum oder in verantwortlicher Rolle Struktur geben kann. Memis gilt als Routinier, der das Spiel lesen, Verantwortung übernehmen und seine Mitspieler führen kann. Für Uhingen ist diese Verpflichtung deshalb nicht nur eine sportliche Ergänzung, sondern auch ein Gewinn an Präsenz und Orientierung. Mit Übersicht, Ballruhe und Erfahrung soll Memis dem Team in der kommenden Saison Stabilität verleihen.

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