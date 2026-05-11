Spannende Zugänge in der Landesliga und in der Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SC Uhingen verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A3 Neckar/Fils mit Selcuk Memis. Der erfahrene Spieler kommt vom Göppinger SV II und bringt jene Ruhe mit, die einer Mannschaft im Zentrum oder in verantwortlicher Rolle Struktur geben kann. Memis gilt als Routinier, der das Spiel lesen, Verantwortung übernehmen und seine Mitspieler führen kann. Für Uhingen ist diese Verpflichtung deshalb nicht nur eine sportliche Ergänzung, sondern auch ein Gewinn an Präsenz und Orientierung. Mit Übersicht, Ballruhe und Erfahrung soll Memis dem Team in der kommenden Saison Stabilität verleihen.
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Die SKV Rutesheim verpflichtet als Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Nick Rudloff einen flexibel einsetzbaren Spieler mit höherklassiger Ausbildung. Der 23-Jährige durchlief die Jugend der Stuttgarter Kickers, war dort Stammspieler in der U17-Bundesliga und schaffte früh den Sprung in den Oberligakader. Nach Stationen bei Calcio Leinfelden-Echterdingen und dem SV Vaihingen kommt Rudloff nun nach Rutesheim, wo bereits sein Bruder spielt. Sportlicher Leiter Pascal Haug hebt Erfahrung, Reife, Spielverständnis, Dynamik und Geschwindigkeit hervor. Rudloff soll defensiv und auf den Außenbahnen sofort Qualität und zusätzliche Möglichkeiten bringen.
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