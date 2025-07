Spannende Zugänge beim Verbandsligisten und Landesligisten

Die Young Boys verpflichten Marco Gaiser für die Saison 2025/26. Mit Marco Gaiser stößt ein erfahrener Mittelfeldspieler zum Team der Young Boys. Der 32-Jährige bringt eine Menge Routine und fußballerisches Können mit. Seine Laufbahn begann in der Jugend beim SSV Reutlingen und dem VfB Stuttgart. Den Schritt in den Aktivenbereich machte er bei den Stuttgarter Kickers, wo er 71 Oberligaspiele sowie 16 Einsätze in der 3. Liga absolvierte. Anschließend führte ihn sein Weg zum FC Homburg – mit weiteren 28 Spielen in der Oberliga und 58 in der Regionalliga. Über die TSG Balingen (39 Regionalligaspiele) kehrte Marco zum SSV Reutlingen zurück. Dort war er in den vergangenen drei Jahren in 39 Oberligapartien im Einsatz. Nun stellt sich Marco einer neuen Herausforderung in der Verbandsliga bei den Young Boys. Die Vorfreude ist groß: auf neue Mitspieler, ein neues Trainerteam und eine neue Etappe seiner Karriere. Sein Anspruch ist klar: 100 % Einsatz zeigen und als Führungsspieler vorangehen. Lieber Marco, wir heißen dich bei den Young Boys herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Herbolzheim (Kreisliga B5 Franken)

Weiterer Abgang bei unserem TSV - Leider hat unser TSV in diesem Sommer einen weiteren Abgang zu verzeichnen. Auch Ümit Kaya beendet aus privaten & zeitlichen Gründen seine Karriere. Ümit kam ebenfalls als „neigeschmeckter“ zu unserem TSV, Integrierte sich aber direkt auf und neben dem Platz ins Teamgefüge. Als kreativer Zehner bei der ersten Mannschaft und zuletzt als wichtiger Pfeiler bei den Legenden der Reserve brachte sich Ümit immer mit herzblut bei unserem TSV ein. Nun heißt es Abschied nehmen vom „schwäbischen Icardi“. Ümit auch dir danke für deinen Einsatz in Grün-Weiß. Du bist natürlich ein gern gesehener Gast auf unserem Sportgelände, oder auch Platz wenn der Fuß mal juckt

FC Blaubeuren (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Neuzugang: Kacper Bojarski wechselt zum FC Blaubeuren! Mit großer Freude dürfen wir die Verpflichtung eines talentierten, jungen Spielers verkünden: Kacper Bojarski ist ab sofort Teil unserer Mannschaft! Sportvorstand Bülent Aksakal: "Kacper, ein talentierter zentraler Spieler mit Potenzial und einem großen Nachnamen. Sein Vater Marcin Bojarski (polnischer Meister und Ligapokalsieger in Polen) hat in seiner aktiven Zeit unseren Verein maßgeblich geprägt. Wir haben mit der Familie Bojarski nie den Kontakt verloren und Kacpers Entwicklung stets verfolgt. Natürlich ist es nicht einfach für einen jungen Spieler wie Kacper, wenn man so einen berühmten Vater hat, der über 200 1.Liga- und 4 UEFA-Cup Qualifikationsspiele in seiner Vita stehen hat. Kacper ist erst jetzt von den Junioren zum aktiven Bereich gewechselt, d.h., dass wir ihm die Zeit zum Entwickeln geben müssen. Was er jetzt schon am Ball kann, ist beeindruckend. Wir müssen an seiner körperlichen Physis arbeiten, dann wird er für die Zukunft sicherlich auch ein wichtiger Spieler für uns werden." Willkommen in Blaubeuren, Kacper – wir freuen uns, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen!

Verlängerung: Adrian Skeja bleibt beim FC Blaubeuren! Es freut uns sehr, die Verlängerung von Adrian Skeja bekanntzugeben! Sportvorstand Bülent Aksakal: "Adrian hat seine 1. Saison in einer sehr leistungsstarken Mannschaft hinter sich. Als er zur Mannschaft gestoßen ist, war unsere Kaderplanung bereits abgeschlossen. Wir haben uns dennoch entschieden, ihn in unserem Team aufzunehmen, und Adrian hat uns gezeigt, dass wir uns in ihm nicht getäuscht haben. Die englische Redewendung „last but not least“ passt perfekt zu ihm. Er ist vielleicht als letztes Bindeglied in die Mannschaft gestoßen, aber er hat sich Stück für Stück herangearbeitet und ist ganz klar auf dem Sprung, sich zum Stammspieler zu spielen." Wir freuen uns auf eine weitere Saison mit dir, Adrian!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

