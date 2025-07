Spannende Zugänge beim Bezirksliga-Absteiger und Landesliga-Transfer

Niels Waldraff hat sich dem TSGV angeschlossen. „Er hat sich in den vergangenen Jahren super entwickelt bei der Normannia“, freut sich Lukas Hartmann über den jungen Neuzugang. Mit ihm soll noch mehr Dynamik ins Flügelspiel gelangen. „Bei uns möchte er nun seine ersten Schritte im Aktivenbereich gehen. Wir sehen eine Menge Potenzial in ihm und auch charakterlich passt er einfach super rein bei uns“, so Hartmann weiter. Waldraff hat in der vergangenen A-Jugend-Verbandsstaffel für reichlich Furore gesorgt, erzielte 17 Treffer in 24 Spielen, eine ganz starke Quote. An diese darf er jetzt in Waldstetten anknüpfen, dagegen einzuwenden hätte beim TSGV niemand etwas. Außerdem hat Liam Eisele hat den Weg von den Sporfreunden Lorch zum TSGV gefunden. „Liam ist ein feiner Kicker im Zentrum, der uns guttun wird“, sagt Mario Rosenfelder, Sportlicher Leiter des TSGV. Im Aktivenbereich hat der 25-Jährige noch nie in einem anderen Verein gespielt, war bislang Lorcher durch und durch. Mit den Lorchern hat er in der abgelaufenen Runde den umjubelten Klassenerhalt geschafft. Nun freuen sich die Waldstetter, dass sie ihn davon überzeugen konnten, sich einmal Einblick in einen anderen Verein zu verschaffen – und in diesem möchte er sich durchsetzen. Seine beiden Vorgänger haben gezeigt, wie es in Waldstetten laufen kann. „Wir sind überzeugt von Liam, der in den Gesprächen auch als Typ überzeugen konnte. Er wird uns im Mittelfeld mehr Möglichkeiten schaffen“, blickt Rosenfelder voraus. Willkommen!

