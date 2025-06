Spannende Zugänge bei gleich drei Bezirksligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Neuzugang zur Saison 2025/2026 - Name: Ertugrul Erdogan, Position: Außenverteidiger, Alter Verein: TKSZ Ludwigsburg. Der nächste Baustein für unsere Defensive ist da: Ertugrul Erdogan schließt sich dem TSV Grünbühl als Außenverteidiger an! Er ist ehrgeizig, zweikampfstark und bissig – genau die Mentalität, die wir auf dem Platz brauchen. Einer, der nicht nur verteidigt, sondern auch Zeichen setzt. Willkommen in Grünbühl, Ertu! Schön, dass du da bist.

+++