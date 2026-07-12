Spannende Zugänge bei drei Kreisligisten

– Foto: Michael Mayer

Der TSV Neckartailfingen II aus der Kreisliga B4 Neckar/Fils begrüßt mehrere neue Spieler für die zweite Mannschaft. Dennis Arnold, Leon Abend, Andi Reith, Erik Matthäi, Florian Castro, Lukas Schmid, Daniel Möschle und Alex Kurz schließen sich dem Team an. Die Zugänge bringen unterschiedliche Erfahrungen, Motivation und neue Impulse mit. Während Abend nach langer Verletzungspause zurückkehrt, suchen Reith, Möschle und Kurz neue Herausforderungen. Neckartailfingen II gewinnt damit zusätzliche Breite für die kommende Saison.

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TV Wiblingen

Der TV Wiblingen aus der Kreisliga B1 Donau/Iller verstärkt sein Mittelfeld mit Emre Ay. Der 23-Jährige gehört ab der Saison 2026/27 zum Kader und bringt zusätzliche Optionen für das Zentrum mit. Ay freut sich auf die neue Aufgabe, fühlt sich im Verein bereits gut aufgenommen und will alles für die Mannschaft geben. In Wiblingen möchte er gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison spielen und sich schnell in die neue Umgebung einbringen.

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ASGI Schorndorf

ASGI Schorndorf aus der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall begrüßt Kenan Berisha zurück im Verein. Der Stürmer kommt von der TSG Buhlbronn und kann auch auf der Zehnerposition eingesetzt werden. Mit seinem starken Dribbling und seinem Torabschluss soll Berisha die Offensive der ASGI verstärken. Für ihn ist es eine Rückkehr zu dem Verein, bei dem er mit dem Fußball begonnen hat. Schorndorf gewinnt damit eine zusätzliche Option im Angriff für die Saison 2026/27.

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