Spannende Viertelfinalspiele in der Coupe FLF

Itzig trifft zuhause auf Lintgen – Foto: Frank Gabel

Gönnt sich Harlingen den nächsten Verein aus der 1.Division? Nach Kehlen und Beggen aus dem 1.Bezirk kommt am Mittwochabend Merl-Belair aus dem 2.Bezirk der 1.Division in den Norden: ein Gegner für die Green Boys, der am Osterwochenende in der Meisterschaft in Remich unter die Räder geriet, sich weiter im Abstiegskampf befindet und so seine Prioritäten u.U. woanders sehen könnte als in der „Coupe FLF“. Spannend dürfte es auch andernorts zugehen. Mensdorf empfängt Ligakonkurrent Remich-Bous zum Duell zwischen dem Vierten und Ersten des 2.Bezirks der erwähnten 1.Division. Zum Saisonauftakt gewann die URB beim FC Syra, doch das ist lange her. Eine Revanche steht also noch aus!

Mit Itzig und Lintgen stehen sich zwei spielstarke Formationen aus den zwei verschiedenen Bezirken der 1.Division gegenüber. Itzig verfügt über ein sehr kämpferisches Team, das in der Meisterschaft noch Platz 2 im Visier hat. Auch der FC Minerva kann in seinem Bezirk noch um den Aufstieg mitspielen. Die Erfahrung könnte für die Gäste sprechen, einiges wird aber davon abhängen, ob und wie viel die Trainer rotieren. Vor eine heiklen Aufgabe steht Schieren (D1), das bei der AS Red Black Luxemburg (D2) antritt. Beide unterliegen einer Doppelbelastung, da man in der jeweiligen Liga mitten im Aufstiegsrennen steckt. Auch hier stellt sich die Frage der Prioritäten. Chancenlos wird der hauptstädtische Fusionsverein auf keinen Fall sein.