Spannende Transfers in der Region und Winterfahrplan

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Frauen | Wechsel in die Regionalliga

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geben wir den Wechsel unserer Spielerin Phoebe Klaus bekannt. Phoebe wird nach der Winterpause die Chance nutzen, in der Regionalliga Nordost für Fortuna Dresden aufzulaufen.

Der FSV Union Fürstenwalde ist stolz darauf, einen Anteil an der sportlichen und persönlichen Entwicklung von Phoebe gehabt zu haben. Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz auf und neben dem Platz sowie für ihr Engagement für Mannschaft und Verein. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr viel Erfolg und alles erdenklich Gute.

Der Wechsel von Phoebe Klaus unterstreicht, dass der eingeschlagene Weg unserer Frauenabteilung der richtige ist. Er zeigt, dass kontinuierliche Arbeit, Vertrauen und Entwicklungsperspektiven Früchte tragen. Wir sind überzeugt, dass künftig weitere Spielerinnen diesem Beispiel folgen werden.

+++

+++

SG Blau-Weiß Beelitz

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Danke, Jody! Nach 1,5 Jahren heißt es für uns zunächst Abschied nehmen. Jody Frank legt eine Pause vom Fußball ein, um sich voll auf ihre Ausbildung zu konzentrieren. Auch wenn es nicht immer die meiste Spielzeit für dich war, warst du immer da – zuverlässig, engagiert und mit ganzem Herzen Teil unserer Mannschaft. Insbesondere in Phasen, in denen wir oft kämpfen mussten, überhaupt 11 Spielerinnen auf den Platz zu bekommen, warst du ein echter Gewinn für das Team. Dein Einsatz, deine Bereitschaft und dein Teamgeist verdienen unsere größte Anerkennung. Dafür sagen wir von Herzen: Danke, Jody! Die Tür bei der SG Blau-Weiß Beelitz steht für dich jederzeit offen. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir nur das Beste!

+++

+++