Spannende Transfers in der Region und Winterfahrplan

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Frauen | Wechsel in die Regionalliga
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geben wir den Wechsel unserer Spielerin Phoebe Klaus bekannt. Phoebe wird nach der Winterpause die Chance nutzen, in der Regionalliga Nordost für Fortuna Dresden aufzulaufen.
Der FSV Union Fürstenwalde ist stolz darauf, einen Anteil an der sportlichen und persönlichen Entwicklung von Phoebe gehabt zu haben. Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz auf und neben dem Platz sowie für ihr Engagement für Mannschaft und Verein. Für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr viel Erfolg und alles erdenklich Gute.
Der Wechsel von Phoebe Klaus unterstreicht, dass der eingeschlagene Weg unserer Frauenabteilung der richtige ist. Er zeigt, dass kontinuierliche Arbeit, Vertrauen und Entwicklungsperspektiven Früchte tragen. Wir sind überzeugt, dass künftig weitere Spielerinnen diesem Beispiel folgen werden.
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Danke, Jody! Nach 1,5 Jahren heißt es für uns zunächst Abschied nehmen. Jody Frank legt eine Pause vom Fußball ein, um sich voll auf ihre Ausbildung zu konzentrieren.
Auch wenn es nicht immer die meiste Spielzeit für dich war, warst du immer da – zuverlässig, engagiert und mit ganzem Herzen Teil unserer Mannschaft. Insbesondere in Phasen, in denen wir oft kämpfen mussten, überhaupt 11 Spielerinnen auf den Platz zu bekommen, warst du ein echter Gewinn für das Team.
Dein Einsatz, deine Bereitschaft und dein Teamgeist verdienen unsere größte Anerkennung. Dafür sagen wir von Herzen: Danke, Jody!
Die Tür bei der SG Blau-Weiß Beelitz steht für dich jederzeit offen. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir nur das Beste!
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Wintervorbereitung 2025/2026 – 1. Männer
Die Vorbereitung auf die Rückrunde der Ostbrandenburgliga steht fest!
Mit Turnieren und attraktiven Testspielen wollen wir uns optimal auf die zweite Saisonhälfte einstellen.
Unsere Termine im Überblick:
17.01.2026 | 14:00 Uhr
Krombacher Cup ( Hallenturnier )
Veranstalter: SG 47 Bruchmühle
Erlengrundhalle Altlandsberg
18.01.2026 | 11:00 Uhr
Testspiel
FC Neuenhagen A-Jugend vs. MTV 1860 Altlandsberg
Sportplatz Neuenhagen
24.01.2026 | 12:00 Uhr
Testspiel
MTV 1860 Altlandsberg vs. FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh
Sportplatz Bollensdorfer Weg
31.01.2026 | 12:00 Uhr
Testspiel
SV Eiche Groß Rietz vs. MTV 1860 Altlandsberg
Sportplatz Eiche Groß Rietz
07.02.2026 | 15:00 Uhr
CCB Cup
Veranstalter: MTV 1860 Altlandsberg
Erlengrundhalle Altlandsberg
14.02.2026 | 13:00 Uhr
Testspiel
SG Union Klosterfelde II vs. MTV 1860 Altlandsberg
Sportplatz Wandlitz
Wir freuen uns auf eine intensive Vorbereitung und hoffen auf eure Unterstützung bei den Spielen!
