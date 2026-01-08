Spannende Transfers in der Landesliga und der Brandenburgliga

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Katze ist nun aus dem Sack!

Der SVFF um Coach Buschke konnte ihren absoluten Wunschspieler verpflichten. Die aufmerksamen Trainingskiebitze fragten sich in den letzten Monaten schon, wer das neue Gesicht auf der Leistikow ist.

Niklas Tille wechselt nach 3,5 Jahren Anker Wismar zu den Gartenstädtern nach Finkenkrug. Bereits seit September trainierte der 30-jährige Tille bei den Falkenseern, absolvierte jedoch weiterhin seine Punktspiele für die Hansestädter. Niklas wurde nach wenigen Trainingseinheiten vollends in die Mannschaft integriert und auch im berühmt-berüchtigten „Keller“ zeigte sich Niklas gesanglich sehr engagiert. Ausgebildet wurde Sportskamerad Tille beim VfL Wolfsburg. Anschließend machte er sich in MeckPomm einen Namen mit Stationen bei Hansa II, Schönberg, Rostocker FC und eben Wismar. Ein echter Gewinn für den Sportverein, und wir hoffen auf einen erfolgreichen Start und viele Spiele auf dem Sportplatz Leistikowstraße im grün-weißen Trikot. Somit begrüßen wir Neuzugang Niklas Tille mit einem 3-fachen Sport frei!

Brandenburger SC Süd