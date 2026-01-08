Spannende Transfers in der Landesliga und der Brandenburgliga

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Die Katze ist nun aus dem Sack!
Der SVFF um Coach Buschke konnte ihren absoluten Wunschspieler verpflichten. Die aufmerksamen Trainingskiebitze fragten sich in den letzten Monaten schon, wer das neue Gesicht auf der Leistikow ist.
Niklas Tille wechselt nach 3,5 Jahren Anker Wismar zu den Gartenstädtern nach Finkenkrug. Bereits seit September trainierte der 30-jährige Tille bei den Falkenseern, absolvierte jedoch weiterhin seine Punktspiele für die Hansestädter. Niklas wurde nach wenigen Trainingseinheiten vollends in die Mannschaft integriert und auch im berühmt-berüchtigten „Keller“ zeigte sich Niklas gesanglich sehr engagiert. Ausgebildet wurde Sportskamerad Tille beim VfL Wolfsburg. Anschließend machte er sich in MeckPomm einen Namen mit Stationen bei Hansa II, Schönberg, Rostocker FC und eben Wismar. Ein echter Gewinn für den Sportverein, und wir hoffen auf einen erfolgreichen Start und viele Spiele auf dem Sportplatz Leistikowstraße im grün-weißen Trikot. Somit begrüßen wir Neuzugang Niklas Tille mit einem 3-fachen Sport frei!
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Verstärkung fürs Zentrum! Herzlich Willkommen, Julian Krause!
Mit Julian Krause bekommt das zentrale Mittelfeld der Nullfünfer einen weiteren wichtigen Baustein! Der 25-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus seinen Stationen bei GW Brieselang, dem Bredower SV und VfL Nauen mit und will jetzt beim BSC Süd 05 den nächsten Schritt gehen. „Der Wechsel ist für mich aus sportlicher Sicht genau der richtige Schritt. Hier habe ich ein vernünftiges Umfeld, ein starkes Trainerteam und so die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Deshalb habe ich mich für den BSC Süd 05 entschieden.“ Wir freuen uns auf dich, Julian!
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Zwei Abgänge in der Winterpause
Für Jeff Salpeter und Tim Steuk geht es nach der Winterpause auf der Insel weiter.
Der Werderaner FC Viktoria 1920 sichert sich mindestens für die Rückrunde den Torriecher unserer Nummer 10, der vier Jahre für Viktoria auflief. In dieser Zeit erzielte Jeff 119 Tore im Ligabetrieb – die meisten in der jungen Geschichte unseres Vereins.
Viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe, Jeffer!
Tim kam in den vergangenen eineinhalb Jahren auf neun Einsätze. Der aus Werder stammende Sechser hat jetzt direkt vor der Haustür die Möglichkeit zu spielen und kann dort seine Qualitäten unter Beweis stellen. Viel Erfolg in der Havelstadt!
Wir bedanken uns bei euch für die schöne gemeinsame Zeit und wünschen euch privat sowie sportlich nur das Beste!
Bis gleich und Yamas!
