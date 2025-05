Spannende Transfers in der Landesliga und Bezirksliga

Unser Kapitän bleibt an Bord! Matthias Sessa verlängert seinen Vertrag beim TSV Schmiden um ein weiteres Jahr – und geht damit in sein 10. Jahr im Verein! Seit 2016 trägt er unser Trikot mit Stolz, Herz und Leidenschaft. Ein echtes Urgestein, ein Vorbild auf und neben dem Platz – ein Führungsspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann. Nach offenen und ehrlichen Gesprächen war schnell klar: Wir wollen ihn behalten – und er will bleiben. Sessa: „Ich fühl mich hier wie zuhause. Das Umfeld, die Mannschaft, die Fans – das passt einfach alles. Ich will weiter Vollgas geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“ Wir freuen uns riesig, dass du weiter Teil unserer TSV-Familie bleibst, Capitano!

+++