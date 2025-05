Spannende Transfers in der Landesliga und Bezirksliga

Neuzugang: Edin Cehic wechselt zum TASV!

Edin spielte in der Jugend beim Sonnenhof in Großaspach und dem SGV Freiberg. Anschließend im Herrenbereich in Breuningsweiler, Remshalden und zwischenzeitlich studienbedingt in Stuttgart. In den vergangenen zwei Spielzeiten lief er bei unserem Ligakonkurrenten in Neckarrems auf, wo er nicht nur gegen den TASV starke Leistungen zeigte und nahezu jede Minute auf dem Feld stand. Mit ihm gewinnen wir einen spiel- und zweikampfstarken Defensivspezialisten dazu, der hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt.