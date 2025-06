Spannende Tests, intensive Vorbereitung: Sommerfahrplan der VfB-Frauen

Trainingslager am Staffelsee

Vom 24. bis 29. Juli geht es für das Team mit dem roten Brustring im Trainingslager in Bad Kohlgrub am Staffelsee um den Feinschliff. Fünf Tage lang werden Cheftrainer Heiko Gerber und sein Team die Mannschaft auf den Pflichtspielstart Mitte August vorbereiten.

Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal

Bevor der Ball für die VfB Frauen erstmals am Wochenende des 23./24. Augusts in der 2. Frauen-Bundesliga rollt, steht eine Woche zuvor bereits das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal an. Der Gegner wird an diesem Donnerstag, 26. Juni, per Losverfahren im DFB-Campus in Frankfurt ermittelt. Die Zeremonie kann auf dem DFB-YouTube-Kanal live mitverfolgt werden.

Neu in Weiß-Rot

Mit dem Start in die Sommervorbereitung werden insgesamt zehn Neuzugänge in Weiß-Rot auflaufen – darunter hoffnungsvolle Talente sowie Spielerinnen mit nationaler und internationaler Erfahrung. Neu in Bad Cannstatt sind die Bundesliga- und international erfahrenen Zwillingsschwestern Tamar (Grasshopper Club Zürich) und Fabienne Dongus (TSG Hoffenheim), Bundesligaspielerin Janina Hechler (1. FC Köln), Top-Talent Muriel Dürr (VfL Kirchheim/Teck), U-Nationalspielerin Rosa Rückert (Eintracht Frankfurt II), Bundesliga-Toptorjägerin Nicole Billa (1. FC Köln), Torspielerinnen-Talent Eve Boettcher (RB Leipzig), U-Nationalspielerin Leonie Schetter (TSG Hoffenheim II), Torspielerin Pia Hein (FC Ingolstadt 04), sowie die erfahrene WE League Stürmerin Haruka Osawa.

Außerdem verlängerte der VfB die Verträge mit den drei bestehenden Spielerinnen Meike Meßmer, Celine Philipp und Joy Castor für die kommende Zweitligasaison.