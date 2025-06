Spannende Test, harte Vorbereitung: Sommerfahrplan der SG Sonnenhof

Die SG Sonnenhof Großaspach startet am Freitag, den 27. Juni 2025 mit einem Leistungstest im WM-Sportzentrum in Backnang um 16 Uhr in die Vorbereitung auf die bevorstehende Spielzeit 2025/26 in der Regionalliga Südwest. In mindestens sechs Testspielen sowie zahlreichen Trainingseinheiten macht sich der Doublesieger der abgelaufenen Spielzeit fit, ehe am Wochenende 02.-04. August der erste Spieltag in der Regionalliga Südwest ansteht. Zuvor findet aber bereits am Samstag, den 26. Juli 2025 die erste Runde im DB Regio-wfv-Pokal statt (Teilnahme an der ersten Runde nach jetzigem Stand noch offen).