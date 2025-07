Spannende Spiele, ein Ansturm auf Tombola-Lose und einige Neuerungen

Am gestrigen Dienstag startete unsere Sportwoche mit einigen bekannten und ein paar neuen Angeboten in ihre diesjährige Auflage: Die Ü32-Damen setzten sich in einem anspruchsvollen Duell gegen die Damen aus Tinnen mit 6:0 durch und feierten einen souveränen Heimsieg. Etwas weniger Glück hatte die 1. Herrenmannschaft von Neulangen, die im ersten Spiel in der letzten Sekunde den Ausgleich zum 2:2 gegen Erika-Altenberge hinnehmen musste und im Elfmeterschießen schließlich das Nachsehen hatte. Im Parallelspiel setzte sich der TuS Haren mit 2:0 gegen Raspo Lathen durch. Das Finale entschied schließlich Erika-Altenberge mit 1:0 für sich und wiederholte damit den Tagessieg des Vorjahres. Die Neulangen-Elf mit Neu-Trainer Jens Veenker unterlag im Spiel um den dritten Platz dem klassenhöheren Favoriten aus Lathen mit 0:2, nimmt aber aus dem letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt kommenden Freitag einige wertvolle Erkenntnisse mit.