– Foto: Bildquelle: Andreas Riedl

﻿Spannende Spiele beim HBRS-Hessenpokal Fußball ID in Lengfeld HBRS: +++ Viele Besucherinnen und Besucher in Lengfeld +++

Lengfeld, 6. September 2025 – Am ersten September-Wochenende richtete der TSV Lengfeld als Partnerverein des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands (HBRS) den HBRS-Hessenpokal Fußball ID für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aus.

Zu Beginn des Turniers gab es eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen HBRS-Präsidenten Heinz Wagner, an der alle Teams und Zuschauer teilnahmen. Bei bestem Fußballwetter kamen zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Lengfelder Sportplatz und wurden nicht nur mit spannenden Spielen in der Qualifikations- und Finalrunde belohnt, sondern auch mit leckeren Speisen und Getränken: frische Würstchen vom Grill, selbstgebackener Kuchen und leckere selbstgemachte Waffeln sorgten für gute Stimmung am Spielfeldrand.

Leider musste das Team „98er“ des SV Darmstadt 98 kurzfristig absagen und konnte nur mit einer Mannschaft antreten. Dennoch entwickelte sich ein hochklassiges Turnier, das sportlich wie atmosphärisch auf ganzer Linie überzeugte. In der Finalrunde um den HBRS-Hessenpokal standen sich Team United Köppern und der VfB Offenbach gegenüber. Beide Mannschaften beendeten die Runde punktgleich auf Platz 1 und 2. Auch der direkte Vergleich brachte keinen Sieger hervor. So musste das Neunmeterschießen entscheiden und hier hatte Köppern das nötige Quäntchen Glück, um sich den begehrten HBRS-Wanderpokal zu sichern.