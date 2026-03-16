 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Spannende Schlussphase gegen Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal

Bezirksliga-Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal fährt einen 2:1-Erfolg bei Verfolger SG Simonswald/Obersimonswald ein.

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser
Die SG Prechtal/Oberprechtal bejubelt beim 2:1-Erfolg in Simonswald ihren zweiten Treffer durch Fabian Nopper (Nummer 28).
Die SG Prechtal/Oberprechtal bejubelt beim 2:1-Erfolg in Simonswald ihren zweiten Treffer durch Fabian Nopper (Nummer 28). – Foto: Richard Weis

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Spitzenderby vor prächtiger Zuschauerkulisse

400 Zuschauer hatten den Weg in die Schlossbergarena des FC Simonswald gefunden. Das Spitzenderby gegen die SG Prechtal/Oberprechtal wollte sich niemand entgehen lassen.

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