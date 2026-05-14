Spannende Personalnews bei vier Bezirksligisten aus der Region

– Foto: Joachim Koschler

Der FC Heiningen verstärkt sich für die Saison 2026/27 in der Bezirksliga Neckar/Fils mit Finn Schubarth. Der 22-Jährige wechselt vom TSV Weilheim an die Voralb und soll dem Mittelfeld zusätzliche Qualität geben. Auch wenn die Mitteilung bewusst knapp bleibt, ist die Richtung klar: Heiningen arbeitet früh am Kader der kommenden Spielzeit und setzt auf einen Spieler, der im Zentrum neue Optionen eröffnen soll. Schubarth kommt als Verstärkung für eine Mannschaft, die ihre Struktur weiter schärfen will.

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SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils verabschiedet in der Bezirksliga Neckar/Fils mit Can Kanarya einen erfahrenen Defensivspieler. Der 30-Jährige verlässt den Verein im Sommer und wechselt zum TSV Notzingen, wo er künftig als spielender Co-Trainer tätig sein wird. Kanarya war zur Saison 2023/24 zum SVE zurückgekehrt und brachte seitdem Stabilität und Erfahrung in die Mannschaft ein. Insgesamt absolvierte er 64 Ligaspiele für Ebersbach, erzielte zwei Tore und bereitete drei Treffer vor. Auch wenn berufliche Gründe zuletzt regelmäßige Einsätze erschwerten, blieb er dem Team verbunden. Nun folgt für ihn der nächste sportliche Schritt.

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SF Salzstetten

SF Salzstetten kann auch künftig auf seinen Kapitän bauen. Moritz Plaumann verlängert trotz neuer familiärer Verantwortung, längerer Wege und wachsender Belastung abseits des Platzes. Gerade deshalb ist seine Zusage mehr als eine Personalentscheidung. Plaumann setzt ein Zeichen für Treue, Haltung und Verantwortung. In der Kreisliga A3 Nordschwarzwald bleibt er damit nicht nur sportlicher Fixpunkt, sondern auch eine prägende Figur für Mannschaft und Verein.

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FC Marbach

Der FC Marbach hält in der Bezirksliga Enz/Murr weitere Kräfte im Kader. Tom Richter, Flamur Gervalla, Nick Petruzzelli, Giovanni Frasca, Dominik Gallert, Pablo Mailänder und Alessio Iaciancio bleiben dem FCM treu. Damit setzt der Verein seine Linie fort und schafft früh Kontinuität für die kommende Saison. Leidenschaft, Zusammenhalt und Identifikation sollen weiter das Fundament bilden. Marbach geht den nächsten Schritt mit vertrauten Spielern, die den eingeschlagenen Weg mittragen.

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Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim begrüßt in der Bezirksliga Enz/Murr mit Tim Treismann einen jungen Rückkehrer. Der 18-Jährige spielte bereits in der Jugend für den Verein, sammelte danach Erfahrung in der U19 des FV Löchgau und kommt nun zurück. Treismann ist flexibel einsetzbar, im Mittelfeld ebenso wie rechts in der Abwehr. Einsatzbereitschaft, Vielseitigkeit und Entwicklungspotenzial machen ihn zu einem passenden Zugang. Besigheim bleibt damit seiner Linie treu, junge Spieler gezielt an den Herrenbereich heranzuführen.

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