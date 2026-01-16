Spannende Personalie in der Landesliga und Torjäger bleibt

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Er kam, sah- und spielte! Evangelos „Vangi“ Gialamatzis gehört zur Altersstufe jener „Vitamin A“- Spieler- sprich: Akteure, die erst vor einem halben Jahr den (anspruchsvollen) Übergang aus der A-Jugend in den Herrenbereich vollzogen haben.

Erfahrungsgemäß ein „big step“, welcher für viele junge Spieler häufig schwierig und nicht allzu selten gar zur „mission impossible“ wird.

Bei „Vangi“ und der Sport- Union handelt es sich glücklicherweise um ein „perfect match“.

Dafür sprechen allein schon die statistischen Werte. Denn wer als „Newcomer“ im Herrenbereich bisher exakt zwei Drittel der Liga- Spiele absoviert hat, der hat in Sachen „Matchpraxis“ sehr vieles „richtig“ gemacht.

Und mehr noch: „Vangi“ spielte nicht nur erfreulich häufig, sondern eben auch überaus gut.

Er überzeugte sowohl die sportlich Verantwortlichen mit seiner aktiven, engagierten, kreativen und ballsicheren Spielweise, als auch innerhalb des Mannschaftsgefüges als menschlich angenehmer, geduldiger und lernwilliger Mitspieler.

Vangi, wir freuen uns über Deine Vertragsverlängerung und auf die weitere sportliche Zukunft bei unserer Sport- Union!



VfL Gerstetten

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Luis bleibt dem VfL treu! Auch in der Saison 2026/27 läuft Luis Lammel weiter für unseren VfL Gerstetten auf und geht weiterhin auf Torjagd!!

