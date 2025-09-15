Spannende Partie endet mit gerechtem Unentschieden gegen Greußen

Am Samstag empfingen wir die Mannschaft aus Greußen zu unserem Heimspiel. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Teams um jeden Ball kämpften.

Nach gut 25 Minuten nutzten die Gäste eine ihrer Offensivaktionen konsequent aus und gingen mit 0:1 in Führung. Doch unser Team ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, zeigte Moral und hielt die Partie weiter offen.