Spannende Neubesetzung

Tobias Schattschneider hat den gewünschten Zeitplan eingehalten. "Wir wollen gerne bis Weihnachten Klarheit haben", sagte der Sportliche Leiter des FC Zuzenhausen vor rund vier Wochen, als das unerwartete Ende der Amtszeit Niklas Kissels bekannt wurde.

"Wir hatten super Gespräche mit Mike und freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagt der Sportliche Leiter über Kronwald. Der neue Mann ist ein sehr erfahrener Coach. Seit Sonntag ist er 55 Jahre alt und kann auf eine über drei Jahrzehnte andauernde Laufbahn im Amateurfußball zurückblicken.

Was folgte, waren viele Tage und Wochen voller Telefonate und jetzt herrscht Klarheit. "Wir haben einen neuen Trainer", verkündet Schattschneider. Mike Kronwald heißt er und das ist eine Überraschung, schließlich hat der 55-Jährige in der Vergangenheit ausschließlich Klubs auf Kreisebene trainiert.

Nachdem er seinen Heimatverein TSV Waldangelloch als Spielertrainer von der Kreisklasse A bis in die Landesliga führte und selbst schoss, nebenbei tauschte er als erster Trainer auf Kreisebene erfolgreich den Libero gegen die Viererkette und somit die Raumdeckung ein, war er für mehrere Jahre im Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim für die U18 verantwortlich, ehe er erneut Waldangelloch für weitere sechs Saisons betreute.

Nach seiner Zeit als Spieler, unter anderem in der damals noch drittklassigen Oberliga beim FC Bammental unter einem gewissen Hansi Flick, ist Kronwald mittlerweile schon 25 Jahre im Trainergeschäft aktiv. Ende der 1990er Jahre gehörte der Linksfuß mit zum Besten was der regionale Fußball zwischen Rhein und Neckar zu bieten hatte. Zu jener Zeit waren fast alle seiner jetzigen Kicker in Zuzenhausen noch nicht einmal geboren.

Es folgten fünf Jahre beim SV Tiefenbach. Über die Corona-Zeit war er Trainer des SV Sinsheim, bevor er den FV Elsenz übernahm und bis diesen Sommer zwei Saisons den TSV Kürnbach in der Kreisliga coachte. Diese Hinrunde trainierte er die U17 des 1.FC Mühlhausen in der Landesliga. Nun folgt also der offensichtlich große Schritt in die Männer-Verbandsliga.

Die Aufgabe, die er in Zuzenhausen übernimmt, ist anspruchsvoll, aber gleichzeitig auch mindestens genauso verlockend. Der Oberliga-Absteiger hat sich nach zähem Beginn gefangen, zuletzt regelmäßig gepunktet und überwintert mit 24 Zählern auf Rang sechs. Nach oben wie nach unten wird unter normalen Umständen nichts mehr spannend oder akut, sodass die Anfangsphase des neuen Trainers relativ druckbefreit ablaufen dürfte.

Letztlich hatten die Verantwortlichen zwei Namen auf dem Zettel. Neben Kronwald war Marcel Busch, ehemals Spieler in Sandhausen und Trainer beim Oberligisten Sport-Union Neckarsulm, ein Kandidat für Zuze.

Schattschneiders Vor-Vorgänger als Sportlicher Leiter hat ihm den Kronwald-Tipp gegeben. Thorsten Minges kennt den neuen Coach schon über 20 Jahre und war dessen Co-Trainer in der Hoffenheimer U18. "Je öfter wir uns unterhalten haben, desto positiver wurde unser Eindruck", verrät Schattschneider, der sich sicher ist, "dass Mike bei uns noch einmal neue Qualitäten mit reinbringt alleine schon aufgrund seines sportlichen Werdegangs. Und wegen dieser Aspekte haben wir uns für ihn entschieden."

Lange überlegen musste Kronwald nicht für seine Zusage. "Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für mich mit sehr guten Bedingungen in und um die Mannschaft", sagt er und berichtet von Gesprächen, "mit Tobi Schattschneider und dem Trainerteam, in denen wir schnell auf einer Wellenlänge waren."

Besonders reizvoll findet er die Zusammensetzung mit seinen Trainerkollegen Andreas Bürger und Marc Schneckenberger: "Die beiden sind noch jung und ich bringe viel Erfahrung mit. Ich glaube, das kann richtig gut funktionieren."

Unterschrieben hat der neue FC-Trainer inklusive der kommenden Spielzeit 2026/27.