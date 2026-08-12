„Spannende Mannschaft“: VfL Vichttal will erneut oben angreifen Mittelrheinliga: Mit acht feststehenden Neuverpflichtungen startet der VfL Vichttal in die neue Mittelrheinliga-Spielzeit. Nach Platz fünf im Vorjahr will der VfL auch in dieser Spielzeit ein Wörtchen um den Titel mitreden. Allen voran die Heimstärke der vorangegangen Saison macht dem Vizemeister von 2024 Mut. von Tom Kunze · Heute, 16:26 Uhr · 0 Leser

Der VfL Vichttal schielt erneut in Richtung Regionalliga-Aufstieg. – Foto: Lucy Neuber

Für den VfL Vichttal endete die vergangene Mittelrheinliga-Saison mit einem kleinen Wermutstropfen: Mit 0:2 musste sich die Elf von Chefcoach Arandjel Avramovic dem TuS Blau-Weiß Königsdorf geschlagen geben. Es war zugleich die einzige Heimniederlage der gesamten Spielzeit. Ebendiese Dominanz am heimischen Sportpark Dörenberg will sich der VfL auch in dieser Saison zunutze machen. Wenn es nach Co-Trainer Sanjin Talic geht, werden die Stolberger auch in dieser Saison wieder ein gehöriges Wörtchen um die Meisterschaft mitreden.

Bereits zu Beginn der abgelaufenen Saison hatte sich abgezeichnet, dass der VfL Vichttal in dieser Spielzeit sicherlich in die obere Tabellenregion zuzuordnen sein würde. Auf das Auftaktremis gegen Titelaspirant SV Eintracht Hohkeppel (2:2) folgten fünf Siege in Serie. In der Folge musste sich der VfL bis zum Jahresende einzig den Mitfavoriten SSV Merten (1:2), SV Bergisch Gladbach 09 (0:2) und dem Siegburger SV 04 (0:4) geschlagen geben. Die Hinserie beendete die Avramovic-Elf folgerichtig auf einem starken vierten Tabellenplatz. Und auch in der Rückrunde sollte die Mannschaft keinesfalls einbrechen. Mit in Summe 29 eroberten Punkten aus der zweiten Saisonhälfte eroberte der VfL einzig einen Zähler weniger als im ersten Abschnitt, was schlussendlich für Rang fünf ausreichte. Eine durchaus zufriedenstellende Bilanz. Nun gilt es die richtigen Schlüsse zu ziehen, um auch in diesem Jahr eine entscheidende Rolle im Aufstiegskampf zu spielen. Aufgerüsteter Kader als Grundlage Denn mit Blick auf die Transferphase der Vichttaler wird klar, dass der Verein auch in diesem Jahr wieder auf die oberen Plätze schielt. Mit Tetsuya Shiraishi & Leo Engels (beide SV Breinig), Kai-Maxime Vranken (SpVg Frechen 20), Marciano Aziz (SpVg Porz), Luca Bini (FC Wegberg-Beeck), Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Meik Kühnel (FC Teutonia Weiden) und Ren Enokida (1. FC Düren) konnte man acht vielversprechend Neuverpflichtungen an Land ziehen. Allen voran der im Nachwuchs des SV Rott ausgebildete Fehr (27 3. Liga-Spiele für Hansa Rostock und SG Sonnenhof Großaspach) und Mittelfeld-Kollege Kühnel (143 Regionalliga-Einsätze für Alemannia Aachen und den Wuppertaler SV) sollen mit ihrer Erfahrung vorangehen. Hinzu kommt, dass mit Sinan Ak (Elf Tore), Canel Cetin (13 Vorlagen) und Niklas Valerius (22 Torbeteiligungen) die torgefährlichsten Akteure der vergangenen Spielzeit gehalten wurden. Eine vielversprechende Grundlage, wie auch Co-Coach Talic findet:

„Wir haben insgesamt acht Zugänge und jeder einzelne erhöht die fußballerische Qualität und den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Mit der Kaderplanung sind wir sehr zufrieden“, zeigt sich der 45-Jährige zuversichtlich, weiß aber auch: „Verletzungsgefahr ist aber dauerhaft gegeben, deshalb scannen wir immer die möglichen Optionen.“ Somit lässt Talic noch offen, ob der Kader für die Saison damit bereits final steht. Feststeht hingegen, dass mit Furkan Türkmen (SpVg Frechen 20), Bismark Quayson (unbekannt), Mustapha Chahrour (Germania Lich-Steinstraß) und Janes Pohlmann (1. FC Düren) vier Spieler den Verein verlassen. Lokalduell zum Ligaauftakt Die Vorbereitung auf die bevorstehende Spielzeit läuft derweil bereits seit einigen Wochen in vollem Gange. Mitte Juli nahm das Team um Kapitän Jan-Henrik Rother das Trainingsprogramm wieder auf. Es folgten erfolgreiche Testduelle gegen den FC Rheinsüd Köln (5:1), den SV Breinig II (6:0) und den FC Stolberg (1:0), ehe es am vergangenen Wochenende ins Trainingslager nach Belgien ging. Dieses sei „zielführend absolviert“ worden, sodass das Trainerteam um Avramovic und Talic nun „viel testen und an taktischen Details“ arbeiten können. Auch der bislang letzte Test gegen Landesligist SG Türkischer SV Düren konnte klar mit 6:1 für sich entschieden werden.