Spannende Heimspiele und ein Härtetest in Darmstadt

Nach einem durchwachsenen Auftakt richtet sich der Blick für die nordhessischen Vertreter am zweiten Spieltag der Lotto-Hessenliga 2025/26 nach vorn. Während SV Weidenhausen erstmals vor heimischer Kulisse aufläuft, stehen dem CSC 03 Kassel und dem KSV Baunatal schwierige Auswärts- bzw. Heimaufgaben bevor.
Bewährungsprobe gegen den amtierenden Meister
Der Heimauftakt im Parkstadion hat es für den KSV Baunatal in sich: Mit dem FSV Fernwald gastiert der Hessenligameister der Vorsaison. Beide Teams starteten mit Enttäuschungen in die neue Runde und stehen nun unter Zugzwang. Baunatal wartet zudem seit drei direkten Duellen auf einen Sieg gegen die Mittelhessen. Um diese Serie zu brechen, muss die Nebe-Elf vor heimischem Publikum eine Leistungssteigerung zeigen – und die Stärken der Rückrunde frühzeitig auf den Platz bringen.
Premiere in der Pacomarena gegen euphorisierten Aufsteiger
Mit dem FC Turabdin-Babylon Pohlheim empfängt der SV Weidenhausen zum Heimspielauftakt einen völlig unbekannten Gegner. Der Mittelhessen-Meister, trainiert vom erst 27-jährigen Eduardo Dursun, reist mit breiter Brust an: Pokalsieg mit 7:1 in Dietkirchen, danach ein 3:2-Erfolg zum Ligaauftakt gegen Waldgirmes. Für die Adler gilt es, die positive Entwicklung aus dem Spiel in Hanau weiterzuführen und die nötige Stabilität gegen ein eingespieltes Team zu finden. Rückkehrer wie Tonio Binneberg und Tom Ander sollen dabei helfen, die Punkte im Adlerhorst zu behalten.
Nächste Bewährungsprobe gegen ambitionierte Lilien
Nach der ernüchternden Heimniederlage zum Auftakt gegen Marburg steht der CSC 03 Kassel in Darmstadt vor der nächsten Herausforderung. Die U21 der Lilien präsentierte sich zum Start beim 2:0 in Friedberg als reife, zielstrebige Einheit – allen voran Abwehrspieler Max Pfister. Die Rothosen müssen nicht nur auf verletzte Leistungsträger, sondern auch auf den rotgesperrten Simon Kauf verzichten. Ein Punktgewinn im Süden wäre unter diesen Umständen ein starkes Ausrufezeichen.