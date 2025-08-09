Spannende Heimspiele und ein Härtetest in Darmstadt

Der Heimauftakt im Parkstadion hat es für den KSV Baunatal in sich: Mit dem FSV Fernwald gastiert der Hessenligameister der Vorsaison. Beide Teams starteten mit Enttäuschungen in die neue Runde und stehen nun unter Zugzwang. Baunatal wartet zudem seit drei direkten Duellen auf einen Sieg gegen die Mittelhessen. Um diese Serie zu brechen, muss die Nebe-Elf vor heimischem Publikum eine Leistungssteigerung zeigen – und die Stärken der Rückrunde frühzeitig auf den Platz bringen.

Premiere in der Pacomarena gegen euphorisierten Aufsteiger

Mit dem FC Turabdin-Babylon Pohlheim empfängt der SV Weidenhausen zum Heimspielauftakt einen völlig unbekannten Gegner. Der Mittelhessen-Meister, trainiert vom erst 27-jährigen Eduardo Dursun, reist mit breiter Brust an: Pokalsieg mit 7:1 in Dietkirchen, danach ein 3:2-Erfolg zum Ligaauftakt gegen Waldgirmes. Für die Adler gilt es, die positive Entwicklung aus dem Spiel in Hanau weiterzuführen und die nötige Stabilität gegen ein eingespieltes Team zu finden. Rückkehrer wie Tonio Binneberg und Tom Ander sollen dabei helfen, die Punkte im Adlerhorst zu behalten.

Nächste Bewährungsprobe gegen ambitionierte Lilien