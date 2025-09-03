Spannende erste Hälfte, klare zweite Baunatal zieht nach Torfestival ins Viertelfinale ein Verlinkte Inhalte Kreispokal Kassel KSV Baunatal Fortuna KS

Der KSV Baunatal hat sich mit einem 6:3-Erfolg bei Fortuna Kassel für die nächste Runde im Kreispokal qualifiziert. Vor einer ansehnlichen Kulisse entwickelte sich am Mittwochabend ein offener Schlagabtausch, in dem besonders die erste Halbzeit von Tempo und zahlreichen Torszenen geprägt war.

Bereits in der Anfangsphase deutete sich die Offensivstärke der Gäste an. Nach zehn Minuten brachte Silvio Babic den KSV mit einem trockenen Abschluss in Führung. Fortuna hatte kurz davor Pech, als ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Wenig später lenkte Tom Zimmermann eine scharfe Hereingabe unglücklich ins eigene Tor – 0:2 (28.). Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht entmutigen: Igor Losic per Kopf nach einer Ecke (32.) und Oguzhan Özgen mit einem sehenswerten Freistoßtreffer (33.) stellten innerhalb von 120 Sekunden auf 2:2. Baunatal schlug noch vor der Pause zurück, als Babic nach mehreren Paraden von Fortuna-Schlussmann Anes Karavdic doch noch vollendete (43.). Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem umstrittenen Zweikampf setzte Losic Eckhardt in Szene, der den erneuten Ausgleich besorgte (45.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Baunatal die Schlagzahl und dominierte das Geschehen. Yasin Akman köpfte nach Flanke von Kahraman zum 3:4 ein (59.), später sorgten die Joker Serkan Karakoc (80.) und Aram Kahraman (87.) für die Entscheidung. Fortuna kam zwar noch zu einer guten Gelegenheit durch den eingewechselten Dennis Schikowski, doch die Kräfte reichten nicht mehr, um den Favoriten erneut ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Während Baunatal seiner Rolle letztlich gerecht wurde, durfte Fortuna mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit zufrieden sein. „Für uns war es natürlich ein absolutes Highlight. Die erste Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Man merkt dann hinten raus, die Qualität, die reinkam, hat das Spiel entschieden. Aber ich ziehe den Hut vor unserer Mannschaft“, erklärte Trainer Jan Niklas Hanske.