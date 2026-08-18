Spannende Elfmeter-Lotterie im Voba-Cup der Frauen

Die Halbfinalisten des Voba-Cup der Frauen – Foto: Marcel Eichholz

Im Halbfinale um den Voba-Cup der Frauen waren die Landesligisten SV Walbeck, Alemannia Pfalzdorf, Union Wetten und Viktoria Winnekendonk unter sich. Ein guter Test mit Blick auf den Meisterschaftsstart am Sonntag, 30. August. Dass die Mannschaften leistungsmäßig eng beieinanderliegen, zeigten die beiden Spielen. Das Elfmeterschießen musste jeweils über den Einzug ins Finale entscheiden.

Die Ergebnisse im Überblick:

SV Walbeck – Union Wetten 7:6 (2:2). Für den Aufsteiger aus Wetten war am Walbecker Bergsteg durchaus mehr drin. Theresa Nilkens brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Die Walbeckerinnen ließen zunächst einige gute Möglichkeiten ungenutzt, ehe Vivien Tepaß in der 38. Minute der Ausgleich gelang. Vier Minuten nach dem Seitenwechsel brachte Torjägerin Alina Kostyrok die Gastgeberinnen mit 2:1 in Führung. Die Union ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, spielte weiterhin den besseren Fußball und kam nach einer Stunde durch Kim-Sophie Mittnacht zum verdienten Ausgleich. In der Folge war Wetten dem Führungstreffer näher. Im Elfmeterschießen hatte der SV Walbeck das glücklichere Ende für sich.

Alemannia Pfalzdorf – Viktoria Winnekendonk 4:6 (1:1). Auch in Pfalzdorf musste das Elfmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden. Viktoria Winnekendonk hatte zwar mehr Ballbesitz, die Gastgeberinnen waren dafür mit schnellen Kontern gefährlich. Einen davon nutzte Carina Hoffmann in der 37. Minute zur Pfalzdorfer Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Amy Klenner jedoch noch der Ausgleich für die Viktoria.