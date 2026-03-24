 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Spannende Duelle und klare Siege in der Kreisliga

Meyenburg fertigt Schasto ab

von NK · Heute, 00:26 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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Kreisliga Osterholz
Hambergen
Pennigbüttel
Dannenberg
Osterholz II

Der Spieltag in der Kreisliga Osterholz bot eine Mischung aus engen Partien und deutlichen Ergebnissen. Während sich an der Tabellenspitze keine Überraschungen ergaben, setzten einige Teams mit klaren Siegen ein Ausrufezeichen. Besonders Lilienthal-Falkenberg und Wallhöfen bestätigten ihre starke Form, während Meyenburg mit einem Kantersieg auf sich aufmerksam machte.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
ASV Ihlpohl
ASV IhlpohlIhlpohl
SV GW Beckedorf
SV GW BeckedorfBeckedorf
0
1
Abpfiff

In einer engen Partie entschied ein Strafstoß das Spiel. Levon Hayrapetyan traf kurz vor der Pause (42.) zum einzigen Treffer des Tages. Ihlpohl kassierte nun bereits die fünfte Niederlage in Serie. Beckedorf siegte erstmals nach vier Partien ohne Dreier.

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
SV Komet Pennigbüttel
SV Komet PennigbüttelPennigbüttel
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe II
1
1
Abpfiff
+Video

Pennigbüttel ging durch Tinotenda Wayne Kabuku (15.) in Führung. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch Torben Poppe glich spät für Bornreihe aus (77.). Ein weiterer Punkt, der den Moorteufeln hilft, die Klasse zu halten.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz II
SV Lilienthal-Falkenberg
SV Lilienthal-FalkenbergSV Li-Fa
0
2
Abpfiff

Der Tabellenführer blieb souverän. Jan Westermann brachte Lilienthal kurz vor der Pause in Führung, Malik Raho legte nur zwei Minuten später nach. Danach verteidigten die Gäste den Vorsprung abgeklärt. Nach dem achten Sieg in Serie rückt man dem Aufstieg immer näher.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Meyenburg
TSV MeyenburgMeyenburg
ATSV Scharmbeckstotel
ATSV ScharmbeckstotelATSV Schasto
8
0
Abpfiff

Meyenburg feierte einen Kantersieg. Dustin Neumann, Marvin Tietje und Janluca Grove (2x, beide per Elfmeter) sorgten früh für klare Verhältnisse. Später erhöhten Paul Lukas Ladwig (2x), Marlon Janke und Tim Lucas Hülseberg auf 8:0. Nach dem Sieg am Donnerstag der zweite Sieg des TSV Meyenburg in kürzester Zeit.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eiche Neu Sankt Jürgen
TSV Eiche Neu Sankt JürgenN. St Jürgen
SG Platjenwerbe / Lesumstotel
SG Platjenwerbe / LesumstotelSG Platjenwerbe
2
0
Abpfiff

Neu Sankt Jürgen gewann verdient. Maksymilian Amplewski brachte die Gastgeber nach der Pause in Führung, Moritz Grotheer sorgte wenig später für die Entscheidung (69.). Die Gäste rutschten auf Rang zehn ab.

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
FC Hansa Schwanewede
FC Hansa SchwanewedeSchwanewede
TSV Dannenberg
TSV DannenbergDannenberg
1
2
Abpfiff

Dannenberg erwischte einen Blitzstart durch Tim Rohlfs (3.). Lange hielt die Führung, ehe Ibrahim Artiklar spät ausglich (75.). Doch Kevin Wagner sicherte den Gästen per Foulelfmeter (82.) doch noch den Sieg. Dannenberg hat nun fünf Punkte Abstand auf Rang vier, den Neu St. Jürgen belegt.

Sa., 21.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Wallhöfen
TSV WallhöfenWallhöfen
SV Löhnhorst
SV LöhnhorstLöhnhorst
2
0
Abpfiff

Wallhöfen festigte Platz zwei. Karim Kanafani traf früh zur Führung (21.), ehe René Marc Meier in der Schlussphase den Deckel draufmachte (82.). Nach neun Spielen ohne Niederlage rückt auch Wallhöfen der Bezirksliga immer weiter entgegen.