Spannende Duelle und klare Siege in der Kreisliga

– Foto: Thies Meyer

Der Spieltag in der Kreisliga Osterholz bot eine Mischung aus engen Partien und deutlichen Ergebnissen. Während sich an der Tabellenspitze keine Überraschungen ergaben, setzten einige Teams mit klaren Siegen ein Ausrufezeichen. Besonders Lilienthal-Falkenberg und Wallhöfen bestätigten ihre starke Form, während Meyenburg mit einem Kantersieg auf sich aufmerksam machte.

In einer engen Partie entschied ein Strafstoß das Spiel. Levon Hayrapetyan traf kurz vor der Pause (42.) zum einzigen Treffer des Tages. Ihlpohl kassierte nun bereits die fünfte Niederlage in Serie. Beckedorf siegte erstmals nach vier Partien ohne Dreier.

Pennigbüttel ging durch Tinotenda Wayne Kabuku (15.) in Führung. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch Torben Poppe glich spät für Bornreihe aus (77.). Ein weiterer Punkt, der den Moorteufeln hilft, die Klasse zu halten.

Der Tabellenführer blieb souverän. Jan Westermann brachte Lilienthal kurz vor der Pause in Führung, Malik Raho legte nur zwei Minuten später nach. Danach verteidigten die Gäste den Vorsprung abgeklärt. Nach dem achten Sieg in Serie rückt man dem Aufstieg immer näher.

Meyenburg feierte einen Kantersieg. Dustin Neumann, Marvin Tietje und Janluca Grove (2x, beide per Elfmeter) sorgten früh für klare Verhältnisse. Später erhöhten Paul Lukas Ladwig (2x), Marlon Janke und Tim Lucas Hülseberg auf 8:0. Nach dem Sieg am Donnerstag der zweite Sieg des TSV Meyenburg in kürzester Zeit.

Neu Sankt Jürgen gewann verdient. Maksymilian Amplewski brachte die Gastgeber nach der Pause in Führung, Moritz Grotheer sorgte wenig später für die Entscheidung (69.). Die Gäste rutschten auf Rang zehn ab.

Dannenberg erwischte einen Blitzstart durch Tim Rohlfs (3.). Lange hielt die Führung, ehe Ibrahim Artiklar spät ausglich (75.). Doch Kevin Wagner sicherte den Gästen per Foulelfmeter (82.) doch noch den Sieg. Dannenberg hat nun fünf Punkte Abstand auf Rang vier, den Neu St. Jürgen belegt.