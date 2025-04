Spannende Duelle und enge Ergebnisse prägen den 23. Spieltag

23. Spieltag Kreisoberliga Schwalm-Eder

FC Domstadt Fritzlar – SG Brunslar/Wolfershausen 3:2

SG Ungedanken/Mandern – SG Neuental/Jesberg 2:3

TSV 1900 Wabern II – TSV 1926 Mengsberg II 1:0

SG Asterode/Christerode/Olberode – SG Antrefftal/Wasenberg 2:1

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – SC Edermünde 0:4

TSV Besse – SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach 0:0

SG Ohetal/Frielendorf – TuSpo Guxhagen 3:1

SG Ungedanken/Mandern – SG Neuental/Jesberg 2:3

In einem echten Krimi zwischen SG Ungedanken/Mandern und SG Neuental/Jesberg ging das Auswärtsteam von Neuental früh in Führung: Bereits in der 11. Minute brachte Marcel Rockensüß – nach präziser Vorarbeit von Thorben Krüger – die Gäste in Führung. Zwei Minuten später erhöhte Marcel Dörrbecker per Kopf auf 0:2. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht unterkriegen und verkürzte in der 60. Minute mit Martin Rohleder auf 1:2. Nachdem in der 83. Minute ein Elfmeter von Raphael Wanner verschossen wurde, glich Mathias Siebert in der 85. Minute per Strafstoß zum 2:2 aus. In der 90. Minute setzte Rockensüß – der zugleich sein 20. Saisontor erzielte – den entscheidenden Schlusspunkt, sodass Neuental/Jesberg den 3:2-Auswärtssieg feiern konnte.

TSV 1900 Wabern II – TSV 1926 Mengsberg II 1:0

Die Partie zwischen TSV 1900 Wabern II und TSV 1926 Mengsberg II blieb über weite Strecken offen, bis in der 43. Minute Jonas Bernert per direktem Freistoß aus 22 Metern den einzigen Treffer erzielte. Dieser präzise Schuss erwies sich als entscheidender Moment in einem Spiel, das sich als knapper, aber verdienter Sieg für Wabern II herausstellte. Mengsberg konnte trotz guter Ansätze und großer Einsatzbereitschaft den Ausgleich nicht mehr erzielen.

SG Asterode/Christerode/Olberode – SG Antrefftal/Wasenberg 2:1

Die Gastgeber aus Asterode/Christerode/Olberode setzten sich mit einem 2:1-Erfolg gegen SG Antrefftal/Wasenberg durch. In der 25. Minute erzielte Wagner das 1:0, und bereits in der 34. Minute erhöhte Wahl per Vorlage auf 2:0. Die Gäste aus Antrefftal zeigten Kampfgeist und verkürzten in der 62. Minute durch Anton Schmidt auf 2:1, konnten jedoch nicht mehr zum Ausgleich finden. Die Heimmannschaft verteidigte ihren Vorsprung und sicherte sich den am Ende verdienten Sieg.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – SC Edermünde 0:4

SC Edermünde präsentierte sich in dieser Partie als klar überlegene Mannschaft und setzte sich mit einem 0:4-Erfolg gegen SG Kirchberg/Lohne/Haddamar durch. Bereits in der 19. Minute köpfte Mertsch nach einer Flanke von Zadach zum Führungstreffer ein. Eine frühe Zeitstrafe gegen Nico Karwath in der Folgephase beeinflusste den Spielverlauf zusätzlich. In der 35. Minute erhöhte Tristan Krah per Abstauber auf 0:2. In der 84. Minute traf Mertsch erneut – wieder mit dem Kopf nach einem Freistoß von Trulsen – zum 0:3, und in der Nachspielzeit, in der 90.+1 Minute, setzte ein weiterer Treffer von Mertsch den Schlusspunkt auf 0:4. Trotz einiger guter Chancen auf Seiten der Gäste blieb ihr Offensivspiel wirkungslos.

TSV Besse – SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach 0:0

Das Duell zwischen TSV Besse und SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach endete torlos. In einem taktisch disziplinierten Spiel agierten beide Mannschaften mit großem Verantwortungsbewusstsein in der Defensive. Obwohl vereinzelte Torchancen zu kreieren waren, fehlte letztlich die Präzision, um den Spielausgang zu beeinflussen, sodass die Gäste einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf einfahren konnten.



Ohetal/Frielendorf – TuSpo Guxhagen 3:1

Im Spiel zwischen SG Ohetal/Frielendorf und TuSpo Guxhagen stand der Offensivdrang klar im Vordergrund. Bereits in der 14. Minute brachte Tim Schorscher Manchen per direktem Freistoß den ersten Treffer. In der 20. Minute erhöhte Manuel Knott nach einer hervorragenden Aktion – der Ball landete deutlich hinter der Linie – auf 2:0. TuSpo Guxhagen zeigte Kampfgeist und verkürzte in der 43. Minute durch einen direkten Freistoß von Julian Umbach auf 2:1. In der 75. Minute besiegelte Luca Baum, unterstützt von Manuel Knott, den 3:1-Erfolg.