Spannende Duelle: Regensburger Pokal-Achtelfinale ausgelost

Unter anderem der SV Obertraubling (links) hat die ersten beiden Pokalrunden überstanden. – Foto: Bastian Berleb

Da waren es nur noch 16: Im Regensburger Kreispokal wurde in den ersten zwei Runden bereits kräftig ausgesiebt. Unter den Ausgeschiedenen sind auch drei Bezirksligisten. Weiter geht‘s mit dem Achtelfinale. Regeltermin ist der 12. August. Jetzt steht fest, wer auf wen trifft. In der Halbzeitpause des letzten Zweitrundenspiels SV Türk Genclik Regensburg gegen TSV Großberg am Donnerstagabend wurden – im Beisein der BFV-Funktionäre Harald Greß, Alexander Kalteis und Mike Koriath – die Paarungen des Achtelfinals ausgelost.



Heraus sprangen einige spannende Partien. Drei der vier verbliebenen Bezirksligisten müssen sich auswärts mit einem Kreisligisten auseinandersetzen. A-Klassist TSV Pettenreuth ist das klassentiefste Team im finalen 16er-Feld und bekommt es mit dem Finalisten der vergangenen Pokalsaison, dem TSV Beratzhausen, zu tun. Der klassentiefere Verein hat stets Heimrecht. Auch das Viertel- und Halbfinale sollen noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Bestenfalls sollen bereits im September die beiden Finalisten feststehen. Das Endspiel steigt diesmal erst am 6. Mai 2027 (Vatertag).