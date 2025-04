Spannende Duelle im Kampf um Punkte und Tabellenplätze

Der 26. Spieltag in der Kreisliga Emsland verspricht packende Begegnungen und enge Duelle. Am Freitagabend empfängt der VfL Rütenbrock den SV Dalum, wobei beide Teams auf Punkte angewiesen sind, um den Anschluss zu halten. Am Freitagabend um 20:00 Uhr will die U23 von BW Papenburg gegen den SV Teglingen den Negativlauf beenden. Am Sonntag stehen gleich mehrere spannende Partien auf dem Programm: DJK Eintracht Börger empfängt den SV Flechum, während im direkten Mittelfeldduell SC Baccum auf den Haselünner SV trifft. Das Duell zwischen SV Voran Brögbern und dem SV Concordia Emsbüren verspricht ebenfalls viel Spannung. Abschließend empfängt der SV Lengerich-Handrup den formstarken FC 47 Leschede, die beide auf Sieg spielen werden. Insgesamt ein abwechslungsreicher Spieltag mit entscheidenden Begegnungen im Abstiegskampf und im Mittelfeld.

Die DJK Eintracht Börger empfängt SV Flechum im Heimspiel. Die Börgeraner, mit 37 Punkten im Mittelfeld, kommen nach einem 4:1-Sieg gegen Haselünner SV in die Partie. Die Offensive der Gastgeber zählt mit 60 Toren zu den stärksten der Liga. Nach 25 Spielen stehen elf Siege, vier Unentschieden und zehn Niederlagen zu Buche, wobei die Albers-Elf in den letzten fünf Partien sieben Zähler sammelte. Für SV Flechum läuft es nicht rund: Mit 33 Punkten auf dem zwölften Platz, aber einer schwachen Defensive mit 63 Gegentreffern, ist die Mannschaft von Jens Strodt auf der Suche nach Stabilität. Nach 25 Spielen stehen sieben Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen zu Buche. Nur einmal in den letzten fünf Partien konnte Flechum gewinnen. Angesichts der defensiven Schwächen der Gäste dürfte die Partie für die Eintracht eine Herausforderung werden, doch die Form und die Offensive sprechen für Börger. Ein enges Duell ist zu erwarten.

Der SC Baccum empfängt den Haselünner SV im direkten Duell um den Mittelfeldplatz. Die Gastgeber, mit zehn Siegen und einer ausgeglichenen Bilanz, kommen nach einer 1:2-Niederlage gegen SV Teglingen. Das Offensivproblem bei Baccum ist evident: Mit nur 36 Toren ist man das torärmste Team der Liga. Der letzte Dreier liegt bereits drei Spiele zurück. Für den Haselünner SV läuft es ebenfalls nicht rund: Nach einer 1:4-Patz gegen DJK Eintracht Börger blieb man zuletzt ohne Punkte. Die Defensive der Gäste, mit 51 Gegentreffern, ist deutlich anfällig. Nach 25 Spielen stehen zehn Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen zu Buche. Beide Teams sind tabellarisch eng beieinander, nur zwei Zähler trennen sie. Ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, bei dem beide Mannschaften auf Punkte aus sind.

Blau-Weiß Papenburg II will im Heimspiel gegen SV Teglingen den Negativlauf beenden. Nach drei Spielen ohne Sieg setzte es zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen FC 47 Leschede I. Für SV Teglingen läuft es besser: Mit 39 Punkten steht man im Mittelfeld, zuletzt gewann man 2:1 gegen SC Baccum. Im Hinspiel siegte BW Papenburg II deutlich mit 4:1. Das Heimteam rangiert auf dem elften Platz, mit acht Siegen, sechs Unentschieden und elf Niederlagen. Der letzte Dreier liegt schon ein paar Spiele zurück. Für den Gast aus Teglingen, mit zehn Siegen, neun Remis und sechs Niederlagen, ist die Form durchwachsen; nur einmal in den letzten fünf Partien konnte man punkten. Besonders die Offensive der Gäste, die mehr als zweimal pro Spiel trifft, gilt es für Papenburgs Defensive in den Griff zu bekommen. Ein ausgeglichenes Duell mit einer kleinen Tendenz für ein Auswärtssieg.

SV Lengerich-Handrup empfängt den FC 47 Leschede im Heimspiel. Die Gastgeber, aktuell auf Platz 13, wollen nach der 0:1-Niederlage gegen SV Dalum wieder punkten. Das Hinspiel gewann Leschede mit 4:2, die Mannschaft von Trainer Stefan Kuhl ist derzeit in bestechender Form: Vier Siege und ein Remis in den letzten fünf Partien. Die Offensive der Gäste ist mit mehr als zwei Treffern pro Spiel äußerst gefährlich, während Lengerich-Handrup in der Krise steckt: Seit sieben Spielen sieglos, mit fünf Niederlagen in Folge. Der FC 47 Leschede ist auf einer Erfolgswelle unterwegs und hat in den letzten vier Spielen stets gewonnen. Für den SV Lengerich-Handrup wird es schwer, gegen den formstarken Gegner zu bestehen, zumal die Defensive der Gastgeber zuletzt anfällig war. Ein Favorit ist klar: Die Gäste aus Leschede gehen mit breiter Brust ins Spiel.

Morgen, 19:30 Uhr VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock SV Dalum 1926 Dalum 19:30 live PUSH

Der VFL Rütenbrock empfängt SV Dalum. Die Gastgeber, mit 34 Punkten in der Tabelle, wollen nach acht sieglosen Spielen endlich wieder punkten. Die Ausbeute der letzten Partien ist dürftig: Am letzten Spieltag setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Emsbüren. Für Dalum läuft es derzeit nicht rund: Mit 24 Punkten auf dem Relegationsplatz gewann man zuletzt 3:1 gegen Lengerich-H. und unterlag im Hinspiel knapp 2:3 auf heimischem Platz. Die Defensive der Dalumer, mit 59 Gegentoren die schwächste Statistik, bereitet Trainer Koers Sorgen. Der Coach, der für Manuel Schröder einspringt, versucht, die Abwehr zu stabilisieren. Nach 25 Spielen stehen bei Dalum sechs Siege, sechs Remis und 13 Niederlagen zu Buche. Aufgrund der ausgeglichenen Form und der ähnlichen Leistungsfähigkeit ist eine enge, umkämpfte Partie zu erwarten.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Voran Brögbern 1922 Brögbern SV Concordia Emsbüren Emsbüren 15:00 PUSH