Spannende Duelle im Bezirksoberhaus

Der RSV Rehburg steht als Elfter der Tabelle vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe beim Drittplatzierten TuS Wagenfeld. Trainer Mike Friedrich zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Wir werden nach Wagenfeld mit einer gesicherten Abwehr mutig nach vorne spielen. Wir werden da nicht hinfahren, um uns abschlachten zu lassen.“ In den Trainingseinheiten unter der Woche überzeugte seine Mannschaft durch hohen Einsatz: „Jeweils 20 Spieler haben sehr guten Eindruck hinterlassen, kampfbereit, laufbereit, willig.“ Friedrich betont zudem das Vertrauen in sein Trainerteam: „Ich habe einen guten Mann von Team und Kick an der Seite, sehr erfahren, hat Bezirksliga und Landesliga gespielt.“ Sein Fazit: „Wir werden im Wagenfeld mutig spielen und wollen gucken, was dabei rumkommt.“

Heiligenfelde sieht beim Spitzenreiter Evesen keine Chance – Witt: „Das leichteste Spiel der Saison“



Als Tabellen-14. steht der SV Heiligenfelde vor einem schweren Auswärtsspiel beim Spitzenreiter VfR Evesen. Trainer Pascal Witt weiß um die klare Rollenverteilung: „Das wird für uns das leichteste Spiel der Saison. Wir haben nichts zu verlieren, jeder kennt die Qualität des Gegners.“ Der Fokus liegt auf einer stabilen Defensive: „Wir müssen aus einer kompakten Defensive spielen und die Umschaltmomente, die wir vielleicht erzeugen können, möglichst nutzen.“ Witt zeigt sich realistisch, aber gelassen: „Am Ende können wir da nur gewinnen. Auf jeden Fall das leichteste Spiel für uns.“

FC Sulingen will gegen Schlusslicht Gessel-Leerssen konzentriert bleiben – Rosenthal warnt vor „gefährlichem Gegner“



Beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Gessel-Leerssen sieht FC Sulingen-Trainer Stefan Rosenthal sein Team in der Favoritenrolle, warnt aber vor Leichtsinn. „Das wird nach außen hin immer so ein bisschen nach Pflichtaufgabe verkauft, aber Gessel-Leerssen ist einer dieser Vertreter, die ich unglaublich schätze“, erklärt Rosenthal. Der Gegner lebe „absolut vom Zusammenhalt“ und setze sich „0,0 unter Druck“. „Das macht sie unglaublich gefährlich, weil sie mit einer guten Offensive bestückt sind“, so der Coach. Rosenthal fordert von seiner jungen Mannschaft Disziplin: „Wir müssen sehen, wie ungeduldig wir sind, was passiert, wenn wir mal in Rückstand geraten.“ Das Ziel bleibt ehrgeizig: „Wir wollen unsere Hausaufgaben machen, um das Fernziel Platz sechs an Weihnachten zu erreichen.“

Twistringen peilt Pflichtsieg an – Rathkamp will „mit einem Sieg zum Freimarkt“



Der Tabellenzweite SC Twistringen empfängt den Zwölften TuS Sudweyhe und steht nach zuletzt starken Leistungen unter Zugzwang. Trainer Timo Rathkamp betont: „Natürlich ist zu Hause ein Sieg fast Pflicht.“ Trotz der Wertschätzung für den Gegner erwartet er eine konzentrierte Leistung: „Südweyhe ist eine gute Mannschaft, wenn alle da sind, hat aber zu wenig Punkte für das, was sie können.“ Seine Elf ist gut besetzt: „Wir trainieren derzeit überragend. Wenn wir das so umsetzen, was wir trainieren, dann muss man uns erst mal schlagen.“ Rathkamp hofft auf einen gelungenen Abschluss des Spieltags: „Abends fahren wir als Mannschaft noch gemeinsam zum Freimarkt nach Bremen – da ist es schöner, wenn man mit einem Sieg hinfährt.“

