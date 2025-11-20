 2025-11-18T09:22:12.436Z

Spannende Duelle: Die Auslosung der WM-Playoffs 2026

Die Auslosung der Playoffs, bei denen die letzten Startplätze für die Weltmeisterschaft vergeben werden, fand am 20. November 2025 in Zürich statt. Insgesamt kämpfen 22 Teams in verschiedenen Kontinentalbereichen um sechs noch offene WM-Tickets. Besonders im Fokus stehen dabei die europäischen Playoff-Duelle.

Die Auslosung brachte einige spannende Duelle hervor. Besonders die Europapfade mit Mannschaften wie Italien, Türkei oder Polen versprechen packende Playoff-Schlachten. Alle Begegnungen werden im März 2026 ausgespielt; dann steht fest, wer die letzten Startplätze für das Großereignis bekommt

Die ausgelosten europäischen Playoff-Duelle (Halbfinale) im Überblick:

  • Italien – Nordirland

  • Wales – Bosnien und Herzegowina

  • Ukraine – Schweden

  • Polen – Albanien

  • Türkei – Rumänien

  • Slowakei – Kosovo

  • Tschechien – Irland

  • Dänemark – Nordmazedonien

Die Sieger dieser jeweiligen Mini-Turniere erreichen die WM-Endrunde. Im Finale entscheidet ein weiteres Spiel um das begehrte Ticket zur Weltmeisterschaft.

Die Finalpaarungen ergeben sich also folgendermaßen:

  • Pfad A: Sieger Halbfinale 1 (Italien vs. Nordirland) gegen Sieger Halbfinale 2 (Wales vs. Bosnien & Herzegowina)

  • Pfad B: Sieger Halbfinale 3 (Ukraine vs. Schweden) gegen Sieger Halbfinale 4 (Polen vs. Albanien)

  • Pfad C: Sieger Halbfinale 5 (Türkei vs. Rumänien) gegen Sieger Halbfinale 6 (Slowakei vs. Kosovo)

  • Pfad D: Sieger Halbfinale 7 (Dänemark vs. Nordmazedonien) gegen Sieger Halbfinale 8 (Tschechien vs. Irland)

Die Sieger in diesen vier Finalspielen sichern sich die begehrten WM-Tickets für 2026.

