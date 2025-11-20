Spannende Duelle: Die Auslosung der WM-Playoffs 2026

Die Auslosung brachte einige spannende Duelle hervor. Besonders die Europapfade mit Mannschaften wie Italien, Türkei oder Polen versprechen packende Playoff-Schlachten. Alle Begegnungen werden im März 2026 ausgespielt; dann steht fest, wer die letzten Startplätze für das Großereignis bekommt
Die ausgelosten europäischen Playoff-Duelle (Halbfinale) im Überblick:
Italien – Nordirland
Wales – Bosnien und Herzegowina
Ukraine – Schweden
Polen – Albanien
Türkei – Rumänien
Slowakei – Kosovo
Tschechien – Irland
Dänemark – Nordmazedonien
Die Sieger dieser jeweiligen Mini-Turniere erreichen die WM-Endrunde. Im Finale entscheidet ein weiteres Spiel um das begehrte Ticket zur Weltmeisterschaft.
Die Finalpaarungen ergeben sich also folgendermaßen:
Pfad A: Sieger Halbfinale 1 (Italien vs. Nordirland) gegen Sieger Halbfinale 2 (Wales vs. Bosnien & Herzegowina)
Pfad B: Sieger Halbfinale 3 (Ukraine vs. Schweden) gegen Sieger Halbfinale 4 (Polen vs. Albanien)
Pfad C: Sieger Halbfinale 5 (Türkei vs. Rumänien) gegen Sieger Halbfinale 6 (Slowakei vs. Kosovo)
Pfad D: Sieger Halbfinale 7 (Dänemark vs. Nordmazedonien) gegen Sieger Halbfinale 8 (Tschechien vs. Irland)
Die Sieger in diesen vier Finalspielen sichern sich die begehrten WM-Tickets für 2026.