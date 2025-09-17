HBRS Hessenauswahl Fußball CP / 3. Platz – Foto: Tobias Wentzell (HBRS)

Spannende Deutsche Meisterschaft im Fußball CP in Wetzlar FUSSBALL CP: +++ 3.Platz für Hessenauswahl +++

Die erste Deutsche Meisterschaft im Fußball CP hat nach drei ereignisreichen Tagen mit dem Team aus Nordrhein-Westfalen einen verdienten Sieger gefunden. Ausrichter der Premiere waren der Hessische Behinderten- und Rehabilitations- Sportverband (HBRS) gemeinsam mit der Stadt Wetzlar, mit Unterstützung des Sportkreises Lahn Dill. Dabei blieb das vom 12. bis 14. September im Wetzlarer Enwag-Stadion ausgetragene Turnier bis zum Schluss durchaus spannend.

Bei der feierlichen Eröffnung am Freitag, den 12. September, nach dem sensationellen 3:2-Sieg der Hessenauswahl gegen Bayern, eröffneten Udo Volk (Stadtverordnetenvorsteher Stadt Wetzlar) und Hans Jörg Klaudy (HBRS-Präsident) offiziell die Deutsche Meisterschaft Fußball CP. Ralf Koch vom Sportkreis Lahn Dill übergab eine Zuwendung von 4.035,00 € für die Ausrichtung der Meisterschaft an Michael Trippel und Hans Jörg Klaudy. Außerdem überreichte Sascha Georg, Geschäftsführer des Rewe in Niedergirmes, aus dem Verkauf bei der Deutschen Meisterschaft Fußball ID im Mai insgesamt 600,00 €. Vor dem abschließenden Spiel zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen stellte sich die Tabellenkonstellation so dar, dass sowohl NRW (5 Punkte) als auch das Team Hessen (3 Punkte) den Titelgewinn mit einem Sieg hätten klar machen können. Bayern hingegen war der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. So kam es zu einem echten Endspiel, in dem die NRW-Auswahl besser in die Partie fand und früh mit 3:0 in Führung ging. Zwar erspielten sich auch die Hessen einige gute Chancen, ließen aber vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Nach dem Seitenwechsel brandete kurzfristig Hoffnung im hessischen Lager auf, als man auf 1:3 verkürzen konnte. Doch mit dem vierten Gegentreffer, der direkt im Anschluss fiel, waren die Kräfteverhältnisse wiederhergestellt, und die NRW-Auswahl krönte ihre starke Turnierleistung mit dem Titelgewinn.

Michael Trippel, Sportlicher Leiter Fußball im HBRS, lobte abschließend die Organisation und das sportliche Miteinander: „Die erste Deutsche Meisterschaft im Fußball CP war ein großer Erfolg und ein wichtiges Zeichen für die Sportart in ganz Deutschland. Wie immer war die Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzlar und dem Sportkreis Lahn Dill ausgezeichnet. Ein großes Dankeschön auch an den Hessischen Fußballverband für das Bereitstellen der Schiedsrichter, an unsere Sponsoren, Partner und das Sportamt Wetzlar für die optimale Vorbereitung des Stadions und Rasenplatzes. Es macht einfach Spaß, seit 2012 mit unserem HBRS-Landesleistungszentrum Fußball hier in Wetzlar unsere sportliche Heimat zu haben. Auch an alle Mannschaften und ihre Fans ein Dankeschön für diese drei unvergesslichen Tage in Wetzlar.“

Bei der Siegerehrung übergaben Oberbürgermeister und gleichzeitig Schirmherr der Deutschen Meisterschaft Fußball CP, Manfred Wagner, zusammen mit Dragoslav „Stepi“ Stepanovic und dem Vizepräsidenten des Hessischen Fußballverbands, Sascha Schnobrich, die Pokale an die erfolgreichen Mannschaften. Dabei waren sich alle einig, dass die Veranstaltung im enwag-Stadion eine rundum gelungene Premiere war. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Spielerinnen und Spieler bei einem eindrucksvollen Turnier mit starken Leistungen die Bedeutung des CP-Fußballs in Deutschland eindrucksvoll unter Beweis stellen konnten. Erklärung Fußball CP: CP-Fußball ist eine Fußball-Sportart aus dem Bereich des Cerebralparese-Sports für Sportlerinnen und Sportler mit infantiler Zerebralparese sowie anderen neurologischen Erkrankungen, darunter Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma

Das Schiedsrichter-Team des HFV mit ihrem Vizepräsidenten Sascha Schnobrich (links) und dem Sportlichen Leiter des HBRS Michael Trippel (rechts) – Foto: Tobias Wentzell (HBRS)

Deutscher Meister Fußball CP 2025: Nordrhein-Westfalen – Foto: Tobias Wentzell (HBRS)

Bayernauswahl 2. Platz – Foto: Tobias Wentzell (HBRS)

Jakob Janik (HBRS Hessenauswahl CP) im Zweikampf beim Spiel gegen NRW – Foto: Tobias Wentzell (HBRS)