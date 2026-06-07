Spannende Aufstiegskonstellation: Selbst Neu Wulmstorf darf träumen

Der TVV Neu Wulmstorf schiebt sich am letzten Spieltag noch auf den fünften Platz. Im Heimspiel gegen den TuS Fleestedt II legten Erik Handtke (14.) und Pascal Belitz (41.) vor. Nach dem Seitenwechsel brachte Fabio Weißenbilder die Gäste zurück ins Spiel (56.), in der Nachspielzeit machte Lukas Haubert den Deckel drauf (90.+1).

Damit dürfen sogar die Roten Teufel noch auf den Kreisliga-Aufstieg hoffen: Wenn sich der MTV Luhdorf-Roydorf über die Relegation für die Bezirksliga qualifiziert, würde ein weiterer Kreisliga-Platz frei werden. Die Eintracht Elbmarsch II würde durch den Abstieg der Ligamannschaft blockiert bleiben, sodass der TVV als Fünfter nachrücken würde.