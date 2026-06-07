Spannende Aufstiegskonstellation: Selbst Neu Wulmstorf darf träumen

Die Würfel in der 1. Kreisklasse Harburg sind gefallen. Die letzten Fragen aber noch nicht geklärt. Neben dem MTV Ramelsloh hat der FC Jesteburg-Bendestorf II den Kreisliga-Aufstieg geschafft. Die Eintracht Elbmarsch II muss hingegen auf den Ligaverbleib der eigenen Bezirksliga-Reserve hoffen, weswegen der TSV Stelle als Vierter ebenfalls das Aufstiegsrecht bekommt. Selbst der TVV Neu Wulmstorf darf unter Umständen noch darauf hoffen, nachzuziehen.
Dass es in der 1. Kreisklasse Harburg drei Aufsteiger geben wird, war in der vergangenen Woche bereits absehbar. Trotzdem musste der FC Jesteburg-Bendestorf II den letzten Schritt selber gehen, um schon vor den Bezirksliga-Spielen sicher feiern zu können. Im direkten Duell mit der Eintracht Elbmarsch II legte Frithjof Doerks früh vor (3.), doch Kennet-Luca Angermann (61.) glich nach der Pause auf. In der Schlussphase erzielten Aleksandar Rusic (83.) und Doerks (90.+5) die entscheidenden Treffer, um sich die Vizemeisterschaft zu sichern.
Die Eintracht Elbmarsch II muss hingegen um ihren Kreisliga-Traum bangen. Die EE-Bezirksliga-Elf muss in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Wenn die 1. Herren absteigt, dürften beide Teams nicht gemeinsam in der Kreisliga auflaufen. Dadurch wird die Aufstiegsfrage für die Deichkicker erst in den kommenden Wochen geklärt.
Der TVV Neu Wulmstorf schiebt sich am letzten Spieltag noch auf den fünften Platz. Im Heimspiel gegen den TuS Fleestedt II legten Erik Handtke (14.) und Pascal Belitz (41.) vor. Nach dem Seitenwechsel brachte Fabio Weißenbilder die Gäste zurück ins Spiel (56.), in der Nachspielzeit machte Lukas Haubert den Deckel drauf (90.+1).
Damit dürfen sogar die Roten Teufel noch auf den Kreisliga-Aufstieg hoffen: Wenn sich der MTV Luhdorf-Roydorf über die Relegation für die Bezirksliga qualifiziert, würde ein weiterer Kreisliga-Platz frei werden. Die Eintracht Elbmarsch II würde durch den Abstieg der Ligamannschaft blockiert bleiben, sodass der TVV als Fünfter nachrücken würde.
Trotz eines Pausenrückstands entschied der FSV Tostedt die Begegnung für sich und sicherte sich den achten Rang. Hanstedts Kelvin Gallwas beendet die Saison auch ohne eigenen Treffer mit insgesamt 23 Saisontoren als Top-Torjäger der 1. Kreisklasse.
Die entscheidenden Fragen waren vor dem Spiel schon geklärt: Die SG Elbdeich stand als Neunter fest, Wistedt als Elfter. Im zweiten Durchgang erwischte die SGE den besseren Start, bei dem sich Dreierpacker Justus Göschel zum Matchwinner krönte.
Während der TV Meckelfeld II den Klassenerhalt bereits sicher hatte, stand der MTV Ramelsloh bereits als Meister fest. Der Ligaprimus hatte aber nochmal ordentlich Torhunger und feierte ein regelrechtes Spektakel. Mit einem zielgenauen Abschluss ins Kreuzeck eröffnete Pino Schäfer den Torreigen (18.). Der Youngster avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner bei der Meisterfeier.
Die Konstellation war schon vor dem Spieltag absehbar, dass ein Sieg für beide Duellanten für den Kreisliga-Aufstieg reichen würde. Dadurch lebte die Begegnung lange von der Spannung, bis Finn-Christopher Stracke den TSV Stelle auf die Siegerstraße beförderte (56.). In der Schlussphase erhöhte Lennard Maack für die Gastgeber, die damit als drittes Team das Aufstiegsrecht erhalten.