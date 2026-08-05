"Spannende Aufgabe im ersten Oberligaspiel in der Vereinsgeschichte"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Samstag, den 08.08.2026, um 14 Uhr steht für die Young Boys Reutlingen unter Trainer Volker Grimminger ein historischer Moment an: Als Meister der Verbandsliga bestreitet der Klub das erste Oberligaspiel seiner Vereinsgeschichte. Trotz des jüngsten Dämpfers im Pokal geht die Mannschaft mit großer Vorfreude und Zuversicht in das Heimspiel gegen den TSV Essingen.

Für den Aufsteiger Young Boys Reutlingen schlägt am Samstag um 14 Uhr die Stunde der Wahrheit. Unter Trainer Volker Grimminger startet das Team, das als Meister der Verbandsliga den Aufstieg feierte, am 1. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg mit einem Heimspiel gegen den TSV Essingen. Nach dem schmerzhaften Dämpfer in der 2. Runde des WFV-Pokals, in dem man sich beim Landesliga-Vertreter SG Empfingen mit 2:4 nach Verlängerung geschlagen geben musste, richtet sich der Blick wieder nach vorne.

Co-Trainer Felix Häußler ordnet gegenüber FuPa die Gefühlslage nach dem Pokal-Aus wie folgt ein: „Klar, das Pokalspiel war natürlich schon so ein kleiner Dämpfer. Aber nichtsdestotrotz, die Stimmung in dieser Woche war gut, ist positiv, also das ist so weit super. Die Vorfreude bei der Mannschaft ist riesig auf das erste Spiel, weil es ja das erste Oberligaspiel der Vereinsgeschichte ist, auch noch mal ein Highlight für alle. Deswegen, da freuen sich alle, ist die Stimmung positiv und große Vorfreude zu spüren auf das Spiel.“

Die personelle Lage vor dem Anpfiff

Was das Personal betrifft, bewegt sich das Kader der Reutlinger im überschaubaren Rahmen, wenngleich schmerzhafte Ausfälle zu beklagen sind. Felix Häußler beschreibt den Stand der Dinge so: „Personelle Lage, so weit, sag ich mal, so weit, so gut. Klar, hast du mit deinen Langzeitverletzten, mit Kevin Haussmann und mit Marco Digel, die vorher ausfallen. Dann hast du jetzt noch mit dem Ivan Cabraja, der im Pokalspiel ja die Rote Karte gesehen hat und auch gesperrt ist. Ein Spieler, der dir fehlt. Aber sonst sind alle Mann eigentlich so weit fit und einsatzbereit. Jetzt hoffen wir auf das morgige Abschlusstraining, dass da nichts mehr passiert. Dann sollten wir eigentlich fast bis auf die Langzeitverletzten und Gesperrten die volle Kapelle an Bord haben.“

Der Gegner als Messlatte der Oberliga

Zum Saisonauftakt empfangen die Young Boys Reutlingen direkt ein Schwergewicht der Spielklasse. Die Gäste aus Essingen reisen mit hohen Ambitionen und reichlich Erfahrung an. Der Co-Trainer hebt die Qualität des Kontrahenten hervor: „Klar, mit welchen Erwartungen wir reingehen. Wir erwarten ein Oberliga-Topteam, was viele gestandene Spieler aus Oberliga und Regionalliga drin hat. Ich schätze ein, dass es eine Mannschaft sein wird, die du am Ende, in der Endabrechnung der Tabelle, auf jeden Fall um die ersten drei siehst, weil das eine gestandene Oberliga-Mannschaft ist mit vielen Spielern, die auch schon höherklassig gespielt haben und auch schon ihre Qualität bewiesen haben. Deswegen wird es ein harter Brocken. Es wird eine schöne spannende Aufgabe für uns in unserem ersten Oberligaspiel in der Vereinsgeschichte.“

Mit Heimstärke und eigener Identität zum Erfolg

Trotz des Respekts vor dem namhaften Konkurrenten setzen die Reutlinger auf ihre vertraute Stärke im eigenen Stadion. In der vergangenen Aufstiegssaison war die Heimspielstätte eine nahezu uneinnehmbare Festung. Daran möchte das Team anknüpfen, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Felix Häußler unterstreicht den Siegeswillen: „Es ist ein Heimspiel, wir spielen bei uns zu Hause in unserem Stadion, wo wir letztes Jahr in der Verbandsliga bis auf ein Spiel nichts verloren haben. Da wollen wir unseren Zuschauern auch wieder was bieten, da an die Erwartungen anknüpfen und mit unserer Spielweise dann zum Erfolg kommen. Und uns da dann auch nicht verstecken vor dem Gegner, auch wenn es ein Oberliga-Topteam ist. Aber trotzdem haben wir auch ausreichend genügend Qualität im Kader, um da Paroli zu bieten und vor allem mit unserer Spielweise für Ärger und Stress beim Gegner zu sorgen. Wir freuen uns drauf und wollen am Anfang direkt mal gut in die Runde starten.“