Ligabericht
Kräftig ausgerutscht ist der SV Prackenbach im Topspiel der Kreisklasse Straubing: Die "Waidler" kassierten eine 0:6-Klatsche beim RSV Ittling.
Kräftig ausgerutscht ist der SV Prackenbach im Topspiel der Kreisklasse Straubing: Die "Waidler" kassierten eine 0:6-Klatsche beim RSV Ittling. – Foto: Dieter Siering

Spannend, spannender, Kreisklasse Regen + Straubing

Die Kreis-Highlights vom Wochenende

Die Hälfte der Saison ist schon wieder rum, in einigen Ligen geht`s unglaublich spannend zur Sache. Wir haben wieder einige Highlights aus dem Kreisbereich für euch herausgesucht:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Regen
Spannend, spannender, Kreisklasse Regen! Die Hälfte der Saison ist vorbei und die halbe Liga mischt im Titelrennen mit. Den Tabellenersten Kirchberg (28 Punkte) und den Tabellensechsten Niederwinkling (25) trennen gerade mal drei Zähler! Selbst der Tabellensiebte aus Habischried hat noch alle Chancen und liegt nur fünf Punkte hinter Platz eins. Am Wochenende gab`s mal wieder einen Wechsel an der Tabellenspitze. Weil die SpVgg Ruhmannsfelden II mit 0:1 in Geiersthal unterlag, nahm der SV Kirchberg dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Klingenbrunn den Platz an der Sonne ein. Hoffentlich bleibt`s auch nach dem Winter noch so spannend, das könnte ein fantastisches Saisonfinale werden!

Kreisklasse Straubing

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
RSV Ittling
RSV IttlingIttling
SV Prackenbach
SV PrackenbachPrackenbach
6
0

Unglaublich eng zur Sache geht`s auch in der Straubinger Staffel. Tabellenführer RSV Ittling (28 Punkte) und der Tabellensechste SG Degernbach/Hunderdorf (24) sind nur durch vier Zähler getrennt.
Apropos RSV Ittling: Die Straubinger Vorstädter sorgten für den Paukenschlag des Spieltags und schossen im Topspiel den bisherigen Primus aus Prackenbach glatt mit 6:0 ab.

Kreisklasse Deggendorf

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FC Windorf
FC WindorfWindorf
FC Vilshofen
FC VilshofenFC Vilshofen
3
4

Ein turbulentes Derby sahen die 230 Zuschauer in Windorf. Dabei konnte sich der FC Vilshofen für die 0:4-Abreibung am 1. Spieltag im Juli rehabilitieren und fuhr einen 4:3 Auswärtssieg ein. Für die Hausherren ein bitterer Rückschlag im Aufstiegsrennen.

A-Klasse Regen

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV 1924 Frauenau
TSV 1924 FrauenauFrauenau
SpVgg Zwieselau
SpVgg ZwieselauZwieselau
1
1
Abpfiff

Da war Pfeffer drin: Hoch her ging`s zum Schluss im Derby zwischen Frauenau und Zwieselau. In der Nachspielzeit kochten die Emotionen über und Schiedsrichter Thomas Holler verteilte gleich drei (!) rote Karten.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Freyung: SV-DJK Karlsbach - DJK Böhmzwiesel 10:0
2. Kreisklasse Regen: SV Bernried - SpVgg Patersdorf 6:3
3. A- Klasse Deggendorf: SpVgg GW Deggendorf II - TG Deggendorf 1:7

Niederbayern West

Zum Niederknien: SpVgg Niederaichbach, Herbstmeister der Kreisklasse Dingolfing.
Zum Niederknien: SpVgg Niederaichbach, Herbstmeister der Kreisklasse Dingolfing. – Foto: Werner Kroiß

Kreisklasse Dingolfing

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Niederaichbach
SpVgg NiederaichbachNiederaichb.
FC Gottfrieding
FC GottfriedingGottfrieding
2
1

Auch die Kreisklasse Dingolfing verspricht Spannung pur im weiteren Saisonverlauf. Weil sich Tabellenführer FC Wallersdorf einen Ausrutscher bei der SG Pfaffenberg/Oberlindhart geleistet hat, ist die SpVgg Niederaichbach durch einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Gottfrieding an die Spitze geklettert und hat sich die Herbstmeisterschaft gesichert. "Oaba" auf Platz eins und den VfR Laberweinting auf Platz sieben trennen nur sechs Zähler!

Kreisklasse Kelheim

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
SG Großmuß / Hausen
SG Großmuß / HausenSG Großmuß
TSV Sandelzhausen
TSV SandelzhausenSandelzhause
4
4
Abpfiff

Das Comeback des Wochenendes legte der TSV Sandelzhausen hin! Unglaublich, aber wahr: Bis zur 86. Minute führte die SG Großmuß mit 4:1. Was bitte sollte da noch schiefgehen? So ziemlich alles aus Sicht der Gastgeber! Sandelzhausen machte von der 86. bis zur 92. Minute binnen sechs Zeigerumdrehungen drei Treffer und glich tatsächlich noch zum 4:4 aus. Allemal bemerkenswert!

A-Klasse Mainburg

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Herrngiersdorf
TSV HerrngiersdorfHerrngiersdo
SG Adlhausen / Langquaid
SG Adlhausen / LangquaidSG Adlhausen
13
0
Abpfiff

So ein Schützenfest gibt`s auch nicht alle Tage: Der TSV Herrngiersdorf hat sein Heimspiel gegen die SG Adlhausen/Langquaid II mit sage und schreibe 13:0 gewonnen.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Mainburg: TSV Herrngiersdorf - SG Adlhausen 13:0
2. Kreisklasse Kelheim: SG Großmuß - TSV Sandelzhausen 4:4
3. Kreisklasse Pfarrkirchen: TSV-FC Arnstorf - SG Triftern 8:0

