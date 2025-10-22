Spannend, spannender, Kreisklasse Regen + Straubing

Kräftig ausgerutscht ist der SV Prackenbach im Topspiel der Kreisklasse Straubing: Die "Waidler" kassierten eine 0:6-Klatsche beim RSV Ittling. – Foto: Dieter Siering

Die Hälfte der Saison ist schon wieder rum, in einigen Ligen geht`s unglaublich spannend zur Sache. Wir haben wieder einige Highlights aus dem Kreisbereich für euch herausgesucht:

Niederbayern Ost Kreisklasse Regen

Spannend, spannender, Kreisklasse Regen! Die Hälfte der Saison ist vorbei und die halbe Liga mischt im Titelrennen mit. Den Tabellenersten Kirchberg (28 Punkte) und den Tabellensechsten Niederwinkling (25) trennen gerade mal drei Zähler! Selbst der Tabellensiebte aus Habischried hat noch alle Chancen und liegt nur fünf Punkte hinter Platz eins. Am Wochenende gab`s mal wieder einen Wechsel an der Tabellenspitze. Weil die SpVgg Ruhmannsfelden II mit 0:1 in Geiersthal unterlag, nahm der SV Kirchberg dank eines 1:0-Heimsiegs gegen Klingenbrunn den Platz an der Sonne ein. Hoffentlich bleibt`s auch nach dem Winter noch so spannend, das könnte ein fantastisches Saisonfinale werden!

Kreisklasse Straubing





Unglaublich eng zur Sache geht`s auch in der Straubinger Staffel. Tabellenführer RSV Ittling (28 Punkte) und der Tabellensechste SG Degernbach/Hunderdorf (24) sind nur durch vier Zähler getrennt.

Apropos RSV Ittling: Die Straubinger Vorstädter sorgten für den Paukenschlag des Spieltags und schossen im Topspiel den bisherigen Primus aus Prackenbach glatt mit 6:0 ab. Unglaublich eng zur Sache geht`s auch in der Straubinger Staffel. Tabellenführer RSV Ittling (28 Punkte) und der Tabellensechste SG Degernbach/Hunderdorf (24) sind nur durch vier Zähler getrennt.





Ein turbulentes Derby sahen die 230 Zuschauer in Windorf. Dabei konnte sich der FC Vilshofen für die 0:4-Abreibung am 1. Spieltag im Juli rehabilitieren und fuhr einen 4:3 Auswärtssieg ein. Für die Hausherren ein bitterer Rückschlag im Aufstiegsrennen.

A-Klasse Regen





Da war Pfeffer drin: Hoch her ging`s zum Schluss im Derby zwischen Frauenau und Zwieselau. In der Nachspielzeit kochten die Emotionen über und Schiedsrichter Thomas Holler verteilte gleich drei (!) rote Karten. Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Freyung: SV-DJK Karlsbach - DJK Böhmzwiesel 10:0

2. Kreisklasse Regen: SV Bernried - SpVgg Patersdorf 6:3

3. A- Klasse Deggendorf: SpVgg GW Deggendorf II - TG Deggendorf 1:7 Niederbayern West

Zum Niederknien: SpVgg Niederaichbach, Herbstmeister der Kreisklasse Dingolfing. – Foto: Werner Kroiß

Kreisklasse Dingolfing





Auch die Kreisklasse Dingolfing verspricht Spannung pur im weiteren Saisonverlauf. Weil sich Tabellenführer FC Wallersdorf einen Ausrutscher bei der SG Pfaffenberg/Oberlindhart geleistet hat, ist die SpVgg Niederaichbach durch einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Gottfrieding an die Spitze geklettert und hat sich die Herbstmeisterschaft gesichert. "Oaba" auf Platz eins und den VfR Laberweinting auf Platz sieben trennen nur sechs Zähler! Kreisklasse Kelheim





Das Comeback des Wochenendes legte der TSV Sandelzhausen hin! Unglaublich, aber wahr: Bis zur 86. Minute führte die SG Großmuß mit 4:1. Was bitte sollte da noch schiefgehen? So ziemlich alles aus Sicht der Gastgeber! Sandelzhausen machte von der 86. bis zur 92. Minute binnen sechs Zeigerumdrehungen drei Treffer und glich tatsächlich noch zum 4:4 aus. Allemal bemerkenswert! A-Klasse Mainburg


