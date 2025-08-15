Spannend bis zum Schluss: Moorenweis holt Punkte gegen Oberalting

In einem spannenden Krimi hat der TSV Moorenweis drei Punkte gegen Oberalting geholt. Kurz vor Ende gab die Elf den Sieg fast aus der Hand.

Moorenweis - „Das war kein schlechter Krimi, den die 80 Zuschauer da am Mittwochabend in Moorenweis erlebten“, meint der 2. Abteilungsleiter des TSV, Andreas Otter, nach dem 3:2-Sieg der Moorenweiser über den TSV Oberalting. Die Elf von Trainer Sebastian Baumert stand beim ersten Heimspiel der Saison ein wenig unter Druck und wollte nach dem 0:3-Fehlstart beim TSV Landsberg nicht gleich schon am zweiten Spieltag das Tabellenende zieren.

Doch scheinbar hatte sich die Nervosität bei der Baumert-Elf nicht so schnell gelegt, denn Oberaltings Patrick Feicht bestrafte die erste Unstimmigkeit in der Moorenweiser Abwehr mit dem Führungstreffer. Danach sei man bemüht gewesen, sagt Otter, aber so richtig ins Spiel fand man nicht. Nicht zuletzt durch zahlreiche Unterbrechungen durch Foulspiel.

Der 1:1-Ausgleich durch Sebastian Bonfert vier Minuten nach Wiederanpfiff nach einem schnell ausgeführten Freistoß wirkte wie eine Befreiung. Der Ball lief nun besser in den Reihen der Gastgeber, aber dennoch mussten sich die Anhänger bis zur 70. Minute gedulden, als Michael Müller das 2:1 gelang. Der Vorlagengeber Louis Pöltl flog zwei Minuten später mit der Ampelkarte vom Platz. Doch trotz Unterzahl konnte der TSV durch Elias Dietrich den knappen Vorsprung auf 3:1 ausbauen. Wie wichtig dieses Tor für Moorenweis war, zeigte sich sechs Minuten vor dem Abpfiff, als Oberalting durch Louis Lenz noch ein Anschlusstreffer gelang.