Spannend, aber kein Spiel für Feinschmecker Zum Rückrundenstart der Thüringenliga kommt es gleich zu einem echten Spitzenspiel: Der Tabellendritte FC Thüringen Weida empfängt den Zweiten 1. FC Eichsfeld. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Ein Sieg könnte den Weg in Richtung Tabellenspitze und erster SCHOTT-Verfolge ebnen. von André Hofmann · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Gorlt

Bei einem Heimsieg würde Weida vorerst am Gegner in der Tabelle Platz Zwei erringen, während ein Erfolg für Eichsfeld den Abstand auf den Gegner auf fünf Punkt wachsen lassen würde. Doch von solchen Rechenspielen halten beide Trainer nicht viel, der Fokus liegt auf einen guten Start nach holpriger Vorbereitung...

Trotz der Bedeutung des Spiels geben sich die Trainer gelassen. Hendrik Penzel, Coach von Weida, betont: „Es ist gleich wieder eine Herausforderung, weil es direkt gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion geht. Aber es bleibt trotzdem nur ein Spiel von vielen. Unser Ziel ist, eine stabile und konstante Rückrunde zu spielen, unsere Leistungen zu bestätigen und uns als Team weiterzuentwickeln. Schritt für Schritt, Spiel für Spiel – klingt langweilig, funktioniert aber meistens ganz gut.“ Auch Dennis Erkner vom 1. FC Eichsfeld bleibt konzentriert: „Für mich als Trainer spielt die Tabelle keine große Rolle. Wenn wir unsere Mikroziele erfolgreich abarbeiten, kommt auch das Ergebnis, das man verdient hat, von selbst. SCHOTT hat sich in der Hinrunde wenig Blöße gegeben. Wer sie gefährden will, darf nicht mehr allzu viele Spiele verlieren. Unser Fokus liegt darauf, besser zu werden – alles andere kommt von allein.“

Umkämpftes Duell erwartet.... Beide erwarten ein intensives Spiel. Penzel sagt: „Ich glaube, es wird kein Spiel für Feinschmecker, sondern eher eins für Leute, die Zweikämpfe und Emotionen mögen. Eichsfeld ist körperlich stark, sehr klar in ihrem Spiel und immer gefährlich. Wir müssen dagegenhalten, unsere Struktur behalten und mutig nach vorn spielen. Und wenn möglich Standards verteidigen wie Erwachsene – das wäre ein guter Anfang.“ Auch Erkner warnt: „Das ist ein harter Auftakt. Weida hat über Jahre bewiesen, dass sie ein Topteam der Thüringenliga sind. Gegen Weida gewinnst du nicht mit 90 Prozent. Wir müssen voll da sein. Die Anreise nach Weida ist mental eine kleine Belastung. Ich erwarte ein enges Match, in dem wir uns in keinem Bereich eine Blöße geben dürfen.“