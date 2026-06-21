Spanisches Flair beim Landesligisten

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Die SG Bornim stellt für die Landesliga-Saison 2026/2027 ihren ersten Neuzugang vor. Mit dem 33-jährigen Spanier Cristian Alonso Lopez wechselt ein erfahrener Verteidiger nach Bornim, dessen Karriere einst durch einen schweren Unfall jäh gestoppt wurde. Zusammen mit seinem guten Freund Bastian Morrison soll er nun eine neue Achse bilden.

Für die kommende Spielzeit verstärkt sich die SG Bornim mit Cristian Alonso Lopez. Der 33-jährige Verteidiger wechselt vom SV 1948 Ferch nach Bornim. Hinter dem gebürtigen Spanier liegt eine bewegte Lebensgeschichte, die von großen Träumen und einem tiefen Einschnitt geprägt ist.

Das jähe Ende eines Profitraums in Spanien

Im Alter von 16 bis 22 Jahren spielte Lopez beim andalusischen Club UD Almería und schaffte es mit dem B-Team bis in die dritte spanische Liga. Ein schwerer Autounfall beendete seine Hoffnungen auf eine Profikarriere jedoch abrupt. Neben schweren Rückenverletzungen litt er auch mental stark unter den Folgen. In der Pressemitteilung des Vereins wird Lopez mit folgenden Worten zitiert: „Profi war mein großes Ziel. Bekannte von mir spielen heute mit Isco und Carvajal. Ich habe Jahre gebraucht, das zu verarbeiten.“

Neuer Lebensmut und sportliche Erfolge in der Wahlheimat

Die Freude am Fußball kehrte erst in Deutschland zurück. In seiner Wahlheimat Ferch fand Lopez den nötigen Ausgleich und feierte zuletzt mit dem SV 1948 Ferch zwei Aufstiege. Beruflich ist der Spanier mittlerweile als Sozialarbeiter tätig. Nun will er es auf sportlicher Ebene noch einmal wissen. Obwohl mehrere Vereine auf Landesebene an einer Verpflichtung interessiert waren, fiel die Entscheidung auf die SG Bornim.

Eine neue Achse für die Landesliga-Saison

Ein entscheidender Faktor für den Wechsel ist die Freundschaft zu einem aktuellen Spieler der SG Bornim. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Lopez dazu: „Bastian Morrison ist ein guter Freund von mir, das wird mir beim Ankommen in der Mannschaft sicher gut helfen“. Durch diesen Transfer wird zudem bekannt, dass der Winterneuzugang Bastian Morrison der SG Bornim erhalten bleibt. Gemeinsam bilden die beiden Spieler künftig die neue SG-Achse.