Spaniens Trainer-Dominanz: Die Analyse der europäischen K.o.-Runden Wer hat taktisch die Nase vorn? Die Analyse von Sportingpedia untersucht die Herkunft der 48 Cheftrainer, die in dieser Saison um die europäischen Trophäen kämpfen. von Sportingpedia · Gestern, 23:14 Uhr · 0 Leser

Trainer-Nationalitäten unter den letzten 16 Teams der Champions League – Foto: Sportingpedia

Eines der auffälligsten Ergebnisse des Berichts ist die klare Dominanz Spaniens. Spanische Trainer stellen 11 der 48 Trainer im Achtelfinale der drei Wettbewerbe – mehr als doppelt so viele wie Italien mit fünf Trainern auf Platz zwei. Dänemark und Deutschland folgen mit jeweils vier Trainern, obwohl ihre nationalen Ligen deutlich kleiner sind als die vieler anderer großer europäischer Fußballmärkte.

Die Analyse verdeutlicht zudem die zunehmende Internationalisierung der europäischen Trainerlandschaft. Insgesamt führen Trainer aus 21 verschiedenen Ländern ihre Teams in die K.o.-Phase. Unter ihnen befinden sich lediglich Diego Simeone aus Argentinien und Manuel Pellegrini aus Chile. Die UEFA Europa Conference League weist die größte Nationalitätenvielfalt auf: Die 16 Teams werden von Trainern aus 13 verschiedenen Ländern betreut.

Wichtigste Erkenntnisse: Spanien stellt 11 der 48 Trainer im Achtelfinale der Champions League, Europa League und Conference League – mehr als doppelt so viele wie Italien mit fünf Trainern auf Platz zwei. Nur sechs Länder stellen mindestens drei Trainer für die K.o.-Phase: Spanien (11), Italien (5), Dänemark (4), Deutschland (4), England (3) und Portugal (3). Spanien führt die Trainerverteilung in allen drei Wettbewerben an: vier Trainer in der Champions League und Europa League sowie drei in der Conference League.