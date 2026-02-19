Spanien triumphiert, Saudi-Arabien verliert:Die Transfer-Bilanz-Studie Winsportsonline stellt die neueste Analyse vor. Darin vergleichen sie die gesamten Transferkosten für den aktuellen Kader eines Vereins mit dessen aktuellem Marktwert. von Gerd Jung · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser

Vergleich der gesamten Transferkosten für den aktuellen Kader eines Vereins mit dessen aktuellem Marktwert. – Foto: Winsportsonline

Sie zeigen auf, welche Teams die größten Wertsteigerungen erzielt haben – und welche die stärksten Verluste hinnehmen mussten. Die Studie basiert auf den Ablösesummen aller Spieler im jeweiligen Kader (ohne Leihspieler) und gibt somit einen direkten Einblick, wie gut sich die Transferausgaben der Vereine im Laufe der Zeit entwickelt haben.

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Aufteilung an der Spitze. Barcelona führt die positive Rangliste mit einem Zuwachs von 710,9 Millionen Euro an, vor Real Madrid mit 645,0 Millionen Euro und Bayern München mit 539,7 Millionen Euro.



La Liga sticht mit drei Vereinen unter den Top 10 hervor: Barcelona, ​​Real Madrid und Athletic Club. Liga Portugal ist die einzige andere Liga mit mehreren Vereinen in der positiven Tabelle: Porto und Sporting.





Am anderen Ende der Skala dominieren die Vereine der Saudi Pro League die Negativliste. Al-Hilal verzeichnet mit -252,2 Millionen Euro den größten Rückgang, gefolgt von Al-Ittihad (-172,2 Millionen Euro), Al-Ahli (-136,8 Millionen Euro) und Al-Nassr (-76,8 Millionen Euro).



Manchester United (-226,4 Millionen Euro) ist der Verein mit den schlechtesten Ergebnissen außerhalb Saudi-Arabiens, während West Ham und Newcastle ebenfalls zu den zehn Vereinen mit den größten Rückgängen zählen.