Spangenberg setzt auf Kontinuität

Der TSV 1863 Spangenberg stellt früh die Weichen für die kommende Spielzeit und setzt dabei auf Kontinuität. Nach einem Austausch der Herrenfußball-Abteilungsleitung mit den sportlich Verantwortlichen für die laufende Rückrunde hat der Verein die Verträge mit dem Trainerteam verlängert: Cheftrainer Felix Georgi bleibt ebenso wie Fabian Gross und Simon Rode, die im Bereich der zweiten Mannschaft tätig sind.

Nach Vereinsangaben war die Entscheidung schnell gefallen, weil die Zusammenarbeit bislang von „großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung“ geprägt gewesen sei. Die Verantwortlichen verbinden die Verlängerungen mit der Erwartung, dass eine stabile Führungsstruktur Impulse für eine sportlich erfolgreiche Rückrunde liefert – und zugleich bereits jetzt „solide Grundlagen“ für eine schrittweise Leistungssteigerung in der Saison 2026/27 schafft.

Georgi betonte in einer Stellungnahme seine Dankbarkeit für den Rückhalt der Vereinsführung. Spangenberg, sagte der Coach, habe ihm den Einstieg erleichtert; er wolle mit dem Team die gesteckten Ziele erreichen und eine „erfolgreiche Rückrunde“ spielen. Für die kommenden Monate nannte er zwei Schwerpunkte: die weitere Integration von Nachwuchsspielern in den Seniorenbereich sowie die Nutzung der Infrastruktur und Vereinsphilosophie, um Leistungen „konstanter und erfolgreicher“ abzurufen.