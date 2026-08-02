 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Spangenberg nach TSV-Pleite: „Wünschen uns deutlich mehr Präsenz"

Nach dem furiosen 4:0-Auftakt beim TSV Sasel hat der TSV Buchholz 08 am 2. Spieltag der Oberliga Hamburg einen deutlichen Dämpfer kassiert. Gegen die favorisierte TuS Dassendorf verlor die Mannschaft von Marco Spangenberg klar und verdient, wie der Trainer erklärt.

von red · Heute, 22:25 Uhr · 0 Leser
Trainer Marco Spangenberg.
Trainer Marco Spangenberg. – Foto: Bernard Gawlick

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Marco Spangenberg

Eine Woche nach dem perfekten Start wurde der TSV Buchholz 08 hart auf den Boden geholt. Das 4:0 beim TSV Sasel hatte dem neuen Trainerteam um Marco Spangenberg direkt die erste Tabellenführung eingebracht, doch gegen die TuS Dassendorf war am 2. Spieltag nichts zu holen. Die Gäste setzten sich mit 4:0 durch und zeigten, warum sie auch in dieser Saison zu den großen Teams der Oberliga Hamburg gezählt werden.

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Heute, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
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Abpfiff

Spangenberg bewertete die Niederlage entsprechend deutlich. „Wir haben gegen Dassendorf hochverdient verloren. Wir haben es nicht geschafft, so den Zugriff zu bekommen, wie wir es gegen Sasel geschafft haben“, sagte der Buchholzer Trainer.

Dabei war der Beginn aus seiner Sicht noch nicht das Problem. Buchholz war in den ersten Minuten präsent, kam auch zu Möglichkeiten, verpasste aber die Konsequenz im Abschluss. „Die ersten Minuten waren wir noch auf der Höhe, haben gut zugepackt, haben auch zwei Chancen herausgespielt, waren aber nicht konsequent genug im Abschluss“, erklärte Spangenberg.

Dassendorf übernimmt - Farrona-Pulido trifft

Anschließend verschob sich das Spiel immer stärker in Richtung Dassendorf. Die Mannschaft von Oliver Zapel bekam mehr Kontrolle, Buchholz dagegen verlor den Zugriff. Genau daraus entstand der erste Treffer der Partie: Manuel Farrona-Pulido brachte die TuS in der 22. Minute mit 1:0 in Führung.

„Mit zunehmender Spieldauer hat Dassendorf das Spiel immer mehr kontrolliert, übernommen. Wir haben kaum noch Zugriff bekommen und entsprechend dann auch verdient das 0:1 kassiert“, schilderte der TSV-Coach. Für Buchholz war der Rückstand zur Pause noch nicht endgültig, zumal die Gastgeber nach dem Seitenwechsel wieder besser in die Partie kamen. Spangenberg sah in dieser Phase eine offenere Begegnung. „Zur zweiten Halbzeit haben wir es dann zunächst wieder besser gemacht, haben das Spiel sehr offen gehalten“, sagte er.

Drei Gegentore in fünf Minuten entscheiden alles

Entschieden wurde die Partie dann innerhalb weniger Minuten. Lucas Irmler erhöhte in der 65. Minute auf 2:0 für Dassendorf, Fabian Friedemann Graudenz legte nur zwei Minuten später das 3:0 nach (67.), ehe Kristian Bako in der 70. Minute den 4:0-Endstand erzielte. Für Buchholz war diese Phase der komplette Bruch im Spiel. Spangenberg ärgerte sich vor allem darüber, wie anfällig seine Mannschaft in diesen Minuten war. „Da waren wir offen, da waren wir nicht gut und präsent genug. Und das hat dann Dassendorf entsprechend gut ausgenutzt und gut zu Ende gespielt.“

Damit war aus einem bis dahin noch nicht endgültig entschiedenen Spiel plötzlich eine klare Niederlage geworden. Dassendorf nutzte die Räume und Fehler konsequent, Buchholz fand keine Antwort mehr.

„Wir wünschen uns deutlich mehr Präsenz“

Nach dem 4:0 in Sasel und dem 0:4 gegen Dassendorf steht Buchholz nun bei drei Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis. Die Extreme der ersten beiden Spieltage zeigen, dass die Mannschaft in dieser frühen Saisonphase noch nach Stabilität sucht. Spangenberg wollte deshalb auch nicht alles schlechtreden, machte aber klar, woran es aus Trainersicht fehlte: „Wir sind insgesamt mit unserem Auftritt nicht zufrieden. Wir haben das zwar in Phasen ganz ordentlich gemacht und nicht alles war schlecht, aber doch wünschen wir uns als Trainer deutlich mehr Präsenz und Zugriff im Zentrum."

Mehr Präsenz kann der TSV Buchholz am kommenden Woche im Pokalspiel beim Bezirksligisten SC Sternschanze zeigen. Im Anschluss warten Teutonia Ottensen und Concordia Hamburg in der Oberliga Hamburg.

So geht es in der Oberliga weiter

3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

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